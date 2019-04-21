Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde saldırı (12)

NOT: Türkiye Demokrasi Platformu'nun açıklamasını yeniden veriyoruz. Aşağıdaki ek haberin kullanılması rica olunur.

TÜRKİYE DEMOKRASİ PLATFORMU'NDAN KINAMA

Türkiye Demokrasi Platformu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Demokrasi Platformu olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı aynı zamanda demokrasimize yönelik bir saldırı sayıyor, faillerin bir an önce yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Siyasi gerilimin, Sayın Kılıçdaroğlu’na saldırı örneğinde olduğu gibi siyasi şiddet eylemlerine dönüşmemesi için, siyasileri hedef gösterici söylemden uzak durmaya davet ediyoruz."

ANKARA (DHA)

