HABER

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 15:50 | Son Güncelleme

SORUŞTURMA BAŞLATILDI CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Başer, "Çubuk ilçesi Akkuzulu köyünde şehit cenazesi için taziye ziyaretinde bulunan CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eylem nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca çok yönlü olarak gerekli adli soruşturmaya başlanılmıştır" dedi.
BAKAN GÜL: MENFUR SALDIRIYI KINIYORUM
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, Twitter'dan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
​BAKAN ÇAVUŞOĞLU: KABUL EDİLEMEZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyorum. Kabul edilemez. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SORUMLULAR AÇIĞA ÇIKARILACAK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkarılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır."
MANSUR YAVAŞ: ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUM
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Kaleminden ve ekranından bu milletin huzuruna nefret akıtan birtakım provokatörler bu toprakların helâl süt emmiş çocuklarını kandıramayacaktır" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü? Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü?
Rize’de yiyecek bulamayan ayılar köy evlerine zarar verdiRize’de yiyecek bulamayan ayılar köy evlerine zarar verdi
Vakti şaşıran gönüllü, sabah ezanını gece yarısı okuduVakti şaşıran gönüllü, sabah ezanını gece yarısı okudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı

Saldırı sonrası CHP'den flaş karar!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu'nda korkutan yangın!

İzmir'de sıcak dakikalar! Kar maskeli 2 kişi NATO lojmanlarına saldırdı!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.