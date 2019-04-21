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Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

KILIÇDAROĞLU, GENEL MERKEZDE Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne geldi.

KILIÇDAROĞLU, GENEL MERKEZDE
Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu'nu, partiye giriş sırasında partililer karşıladı. CHP Genel Merkezi'nden açıklama yapılacağı öğrenildi.
BİNALİ YILDIRIM'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI
Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Yıldırım, 'Şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissettiğimiz bu günlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Gün ayrışma günü değil, teröre karşı birlik olma günüdür. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' dedi.

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