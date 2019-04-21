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Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı (8)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 21:15 | Son Güncelleme

İYİ PARTİ: İKTİDAR VE ORTAĞI, TAHRİK VE TEŞVİK SUÇU İŞLEMİŞTİR İYİ Parti Başkanlık Divanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İYİ PARTİ: İKTİDAR VE ORTAĞI, TAHRİK VE TEŞVİK SUÇU İŞLEMİŞTİR

İYİ Parti Başkanlık Divanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu saldırının, milletin huzur ve güvenini hedef alan menfur bir saldırı olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Milletimizin ortak acı ve değeri şehidimizin, Ankara Çubuk'taki cenazesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yapılan menfur saldırı bir tesadüf değildir. Bu saldırı, Sayın Kılıçdaroğlu’nun şahsında demokrasimize yapılmıştır. Bu saldırı, şehidimizin ve uğruna can verdiği dirlik ve birliğimizi hedef almıştır. Bu saldırının faillerinin mutlaka bulunacağına inanmak istiyoruz. Ancak azmettirenlerin kimler olduğunu da biliyoruz. Bu saldırının azmettiricileri yerel seçimlerde milletimizi kutuplaştırarak adeta savaş alanına çevirenlerdir. Bu saldırının azmettiricileri, Millet İttifakına 'illet-zillet' diyerek halkımızı aşağılayıp, ayrıştıranlardır. Bu saldırının azmettiricileri, olmayan ittifaklar uydurup vatansever insanları teröristlikle suçlayan sorumsuzlardır. İktidar ve ortağı, yalanlarla hedef göstererek tahrik ve teşvik suçu işlemişlerdir. Bu nefret dili ülkemiz ve milletimizin geleceği açısından en büyük sorundur. Ayrıca İçişleri Bakanlığı makamını işgal eden zat’ın yakın bir geçmişte 'Valilere verdim' dediği talimat, bu olayla birlikte siyasetin değil artık yargının konusudur. Çünkü bu zat, bu saldırıda azmettirme suçu işlemiştir."

'AZİZ MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİYORUZ'

Hiç kimsenin devletin bakanlık makamını azmettirici konumuna düşürmeye hakkının olmadığının belirtildiği açıklamada, "Kişisel beka hesaplarıyla aziz milletimizin evlatlarını birbirine düşürmeyi amaçlayan bu tür tuzaklara karşı daha dikkatli olmamız gerektiğine inanıyoruz. Demokrasimize, huzurumuza kasteden her girişimin karşısında olacağımızı bir kez daha ilan ediyor, bu provokasyonun hedefi olan aziz milletimize 'geçmiş olsun' diyoruz" denildi.

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