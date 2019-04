Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde saldırı- Yeniden (2)

'ÜLKENİN BEKASI İÇİN CANIMI VERMEYE HAZIRIM'

Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğradığına üzülmediğini hakkı, hukuku, adaleti savunanların her zaman saldırıya uğradığını bildirerek, "Ne olursa olsun biz feriştahları gelse hakkı, hukuku, adaleti savunacağız. Beni üzen şehide yapılan saygısızlık. Şehidin namazı kılınmadı. Beni üzen budur. Köyde oturanların kabahati ve kusuru yoktur. Dışarıdan gelenlerin tezgahı bunlar. Bir şey daha söylemek isterim; 82 milyon vatandaşa söz veriyorum; bir canım var, bu ülkenin bekası için huzuru için kalkınması için bu ülkede bütün çocukların mutlu olması için bir can gerekiyorsa o canı vermeye hazırım. Hiçbir saldırı bizi yıldıramaz. Biz bu ülkeyi büyütmek zorundayız" dedi.

'BU ÜLKEYE BAHARI GETİRECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu saldırıların nedeni ne biliyor musunuz arkadaşlar? İlk kez CHP, ülkede barışın, huzurun egemen olması için mücadele ediyor. İlk kez çok farklı siyasi görüşü olan insanlar, ülke birliği için bir araya geldiler. Bundan olan rahatsızlıklarını dile getiremiyorlar. 'Acaba biz saldırırsak Kemal Kılıçdaroğlu vazgeçer mi?' diye düşünüyorlar. Ne yaparsanız yapın, asla vazgeçmeyeceğiz. Hepinize şükran borçluyum saygılar sunuyorum. Birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiç kimse unutmasın, bu ülkeye baharı getireceğiz. Söz veriyorum; ülkenin her karşısında bahar olacak, her karışında. 'Baharı getireceğiz' dediğimde 'yapamazsın' demişlerdi. Ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Bu ülkede her çocuğun mutlu olmasını istiyorum. Her gencin iş sahibi olmasını istiyorum. Alın terinin çok değerli olduğunu biliyorum. Alın teri döken insanların emeğinin ne kadar yüce olduğunu biliyorum. Hep beraber bu değerlere sahip çıkacağız. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Atatürk diyoruz" diye konuştu.