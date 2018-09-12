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Kılıçdaroğlu'na suikast davasında 'birleştirme' kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 14:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, kiraladıkları araçla saldırı planı yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu 11 sanık, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, kiraladıkları araçla saldırı planı yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu 11 sanık, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, dava dosyasının, 3 Ekim'de görülecek 8 sanıklı DEAŞ davası dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabına kiralık minibüsle saldırı planı yaparken, Kocaeli ve Kayseri emniyet müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu terör örgütü DEAŞ militanı Oğuzhan Korkmaz ve 6 kişi gözaltına alındı. Kayseri polisinin derinleştirdiği soruşturma kapsamında 9 kişi, daha gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alınan 'Ebu Hüseyin' kod adlı Oğuzhan Korkmaz ile Emre Emre, Ali Merttaş, Kaan Aslan ve Fatih Özel'in soruşturma evrakı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, DEAŞ mensubu Oğuzhan Korkmaz'ın ifadeleri sonrası 'DEAŞ terör örgütü üyesi' oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma açılan 2'si farklı suçtan tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada başka suçtan tutuklu sanıklar Ahmet Kaşdaş (31) ve Emre Emre ile tutuksuz sanıklar Kadir Kökoğlu (28), Selim İbiş (32) ve Suriyeli Abdullah Albayerli (23), Burhanettin Kılıç (42), Ferhat Koç (23), Ahmet Türkçe (24), Selahattin Aydın (30) ve Seyit Kılıç (47) hazır bulundu. Oğuzhan Korkmaz'ın eşi Ayla Korkmaz (36) ise duruşmaya katılmadı.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu dava dosyasının, 3 Ekim'de görülecek 8 sanıklı DEAŞ davası dosyasıyla birleştirilmesine karar vererek, duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

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