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Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 13:03 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne karşı düzenlenen suikast planı ile ilgili yürütülen ve birleşen dosya kapsamında 5’i tutuklu 1’i yakalamalı 28 sanığın yargılandığı davada son savunmalar yapıldı.

Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne karşı düzenlenen suikast planı ile ilgili yürütülen ve birleşen dosya kapsamında 5’i tutuklu 1’i yakalamalı 28 sanığın yargılandığı davada son savunmalar yapıldı. Bir avukatın mazeret bildirmesi nedeniyle ertelenen davada karar yarın açıklanacak.
5 Temmuz 2017’de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet yürüyüşüne Kayseri’den kiraladıkları araçla saldırmayı hedefleyen DEAŞ’lı oldukları öne sürülen 6 şüpheli Kayseri ve Kocaeli Emniyeti’nin koordineli çalışmasıyla yakalanmıştı. Kocaeli’de gözaltına alınan Oğuzhan K. ile irtibatlı olduğu tespit edilen 9 kişi daha gözaltına alındı. Adalet yürüyüşüne saldırı planı ile ilgili gözaltı sayısı 15’e yükselmiş oldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan sanıklar Oğuzhan K., Ali M., Kaan A., Emre E. ve Fatih Ö. yönünden soruşturma evrakının tefrik edilerek yetkisizlik kararı ile suç yeri Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Kocaeli’deki mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı Yargıtay’a gönderdi. Yargıtay da 5 sanıklı duruşmanın Kayseri’de görülmesine hükmederek, dosyayı Kayseri yerel mahkemeye gönderdi.

CHP’liler de duruşmayı takip etti
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Oğuzhan K., Ali M., Kaan A., Emre E., Fatih Ö., bir kısım tutuksuz sanıklar ve avukatları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vekili hazır bulundu. Duruşmayı CHP İl Başkanı Ümit Özer ile birlikte çok sayıda partili de duruşmayı takip etti.

Dosyalar birleştirildi, sanık sayısı 28 oldu
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen diğer DEAŞ dosyaları da birleşti. 5’i tutuklu, 1’i başka suçtan tutuklu, 1’i yakalamalı olmak üzere 28 sanık tek bir dosyada birleştirildi. Birleşme kapsamında sanıklar şu şekilde oluştu: Bu suçtan tutuklu sanıklar Oğuzhan K., Ali M., Kaan A., Emre E. ve Fatih Ö. Başka suçtan tutuklu Ahmet K. Tutuksuz sanıklar, Fuat Furkan K., Suriyeli Abdullah A., Kadir K., Osman Nuri Ü., Selahattin A., Selim İ., Ahmet T., Ayla K., Buğrahan Ç., Burhanettin K., Cihan K., Ferhat K., Fetullah G.K., Orhan E., Safa K., Seyit K., Şükrü O., Ergün K., Halil İbrahim A., Muhammed K., Muharrem A. ve yakalaması olan Mustafa K.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi
Davanın üçüncü celsesinde sanıkların aon savunmaları alındı. Suikaste kalkışan ve polis ekiplerince suç üstü yakalanan ve önceki celse eylemin ismini ‘yalnız kurt’ olarak açıklayan tutuklu sanık Oğuzhan K. “Lise mezunuyum, hukuk bilmiyorum ama sizle tecrübeli kimseleriniz. Muallakta kalmış, tereddütlü bir güzergahla netice bulmamış eksik bir eylem teşebbüsü ile ceza almak istemiyorum. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı istiyorum, ben yalan ve inkar etmiyorum” dedi.

Yarın kararın açıklanması bekleniyor
Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanıkların kuvvetli suç şüphesi ve kaçma şüpheleri gerekçe gösterilerek tutukluluk hallerinin devamına, bir sanır avukatının mazeret bildirmesi nedeniyle duruşmanın yarın öğleden sonraya ertelenmesine karar verildi.

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