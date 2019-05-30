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Kılıçdaroğlu'na "şükran plaketi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2019 15:33 | Son Güncelleme

CHP Ankara İl Başkanlığınca, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde izlediği tutum ve yöntem dolayısıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na "şükran plaketi" verildi

CHP Ankara İl Başkanlığınca, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde izlediği tutum ve yöntem dolayısıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na "şükran plaketi" verildi.

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener başkanlığındaki il yönetimi, parti genel merkezinde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Güvener, Kılıçdaroğlu'nun demokrasiye kurulmak istenen bütün provokasyonları boşa çıkardığını ifade ederek, Ankara'nın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun öngörüsü sayesinde kötü yönetimden kurtulduğunu kaydetti.

Her ulusun tarihinin, biraz da iz bırakmış kahramanların tarihi olduğunu belirten Güvener, yok oluşu kurtuluşa dönüştüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek verdi.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana demokrasiye yönelik pek çok "suikast" girişimi olduğuna işaret eden Güvener, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu suikastlardan biri de İYİ Parti'nin seçimlere katılmasını engellemeye dönüktü. Yürüttüğünüz sistemli ve akıl dolu demokrasi mücadelesi, 24 Haziran'da 'tek adam' iktidarı heveslilerinin hevesini kursağında bıraktınız. 31 Mart'ta Ankara'mızın kazanılması sizin sayenizde olmuştur. Yakın tarihimiz açısından toplumu teslim almakta olan umutsuzluğu kıran ve herkese yeniden umut aşılayan sizsiniz. Milletimiz, sizin şahsınızda, erdemli ve dürüst olmanın timsalini görmüştür.
31 Mart'ta gösterdiğiniz tutum ile yapılan bir belediye başkanı seçimi olduğunu bütün topluma kabul ettirdiniz. Çubuk'un Akkuzulu köyünde ölüm ile burun buruna geldiğiniz halde sükunetinizi koruyup, iktidarın ekmek istediği düşmanlık tohumlarının önüne geçtiniz. Demokrasimize kurulmak istenen bütün provokasyonları boşa çıkardınız."

Güvener, konuşmasının ardından "bir demokrasi kahramanı olduğunu" ifade ettiği Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na şükran plaketini sundu.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Ankara İl Başkanlığı

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