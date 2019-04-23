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Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 12:07 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: - "Şüphelilerin sorgusunun Ankara Terörle Mücadele ve Organize Şube Müdürlüğünce yapılması gerekiyor. Ancak soruşturmayı Çubuk Cumhuriyet Savcısı yürütüyor ve İlçe Jandarma tarafından ifadeler alınıyor. Sanki basit bir mahalle kavgası soruşturması yapılıyormuş gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcıları tarafından başlatıldığını, şüphelilerin sorgusunun Ankara Terörle Mücadele ve Organize Şube Müdürlüğünce yapılması gerektiğini belirterek, "Soruşturmayı Çubuk Cumhuriyet Savcısı yürütüyor ve İlçe Jandarma tarafından ifadeler alınıyor. Sanki basit bir mahalle kavgası soruşturması yapılıyormuş gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor." dedi.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı konusunda açıklamalarda bulundu.

Olay gününe ilişkin tüm bilgilerin toplanarak suça doğrudan ve dolaylı olarak iştirak eden bütün şüphelilerin tespit edilerek soruşturmanın derinlemesine yapılması gerektiğini vurgulayan Tanal, Türk Ceza Kanunu'na göre suçun işlenmesinden önce ve bu sıradaki her türlü yardım ve faaliyeti suça iştirakten cezalandırdığını anlattı.

Soruşturmanın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcıları tarafından başlatıldığını, bu bağlamda şüphelilerin sorgusunun Ankara Terörle Mücadele ve Organize Şube Müdürlüğünce yapılması gerektiğini belirten Tanal, şunları kaydetti:

"Soruşturmayı Çubuk Cumhuriyet Savcısı yürütüyor ve İlçe Jandarma tarafından ifadeler alınıyor. Sanki basit bir mahalle kavgası soruşturması yapılıyormuş gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor... Olaya adeta bir köy kavgası görüntüsü verilerek olaya baktığımız zaman, gözaltına alınan sanıkların sayısının az olması, görüntüler incelendiğinde toplumsal bir linç ve siyasi saiklerle suçun işlendiği açık ve net ortadayken siyasi saikleri arka plana atılma çabası içindeler."

- "RTÜK ve Basın Konseyi'ni göreve davet ediyoruz"

CHP'li Tanal, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıda bazı gazete ve televizyonların söylemlerinin de etkili olduğunu ileri sürerek, "Bu eylem öncesi ötekileştirici şiddet dilini kullanan gazete ve televizyonlar hakkında da Türk Ceza Kanunu uyarınca derhal soruşturma başlatılmalıdır. Aynı zamanda RTÜK ve Basın Konseyi'ni göreve davet ediyoruz. Gazetelerin attığı manşetler ve televizyonların yaptığı haberler incelendiğinde Genel Başkanı hedef gösteren tüm kişi, kurum ve kuruluşlar tespit edilerek bu soruşturmaya dahil edilmelidir. Bu dili kullananlar, bu suçu işleyen kişilerin suç işleme kararını kesinleştirmişlerdir." diye konuştu.

Tanal, öte yandan Kılıçdaroğlu'na saldırının gerçekleştiği şehit cenazesine katılan protokolün yanında bulunan korumaların, saldırı anında müdahalede bulunmadığını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emniyet mensupları Hulusi Akar'ın açıklamasından sonra müdahale etmiştir. Bu eylem, planlanmış, organize edilmiş bir eylemdir. Orada emniyet yetkilileri, eylem sırasında mavi bereli jandarmaların adeta olayı görmezlikten gelerek yürüdükleri ortadadır. Bir suçun işlenmesinde kamu görevlilerinin derhal olaya müdahale etmesi gerekir. Korumalar, sadece görevli oldukları kişileri korumakla görevli değildir. Genel Başkan'a yönelik eylemi durdurma görev ve yetkileri Anayasal ve yasal anlamda olduğu halde bunu yapmamaları ayrıca bir suçtur. Bunlar hakkında da soruşturma yapılması lazım."

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