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Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya Denizli'de protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 15:25 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırı, Denizli'de protesto edildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırı, Denizli'de protesto edildi. CHP Denizli İl Başkanlığı başta olmak üzere, partinin ilçe teşkilatlarının da katılımıyla, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Ankara Çubuk'ta, şehit cenazesi sırasında yapılan saldırı, Bayramyeri Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi. CHP Denizli Milletvekili Kasım Aslan, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, ilçe başkanları ve çok sayıda partilinin katıldığı eylemde, 'Soylu istifa', 'Kılıçdaroğlu'nun yanındayız' sloganları atıldı. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylemde, CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile Türk bayrakları taşıdı. Basın açıklamasını yapan CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının bilinçli ve organize bir saldırı olduğunu söyledi. Saldırıyla şehide ve ailesine saygısızlık yapıldığını ifade eden Akbaba, "Başkent Ankara'da Sözleşmeli Er Şehit Yener Kırıkcı'nın cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı nedeniyle son derece üzgünüz. Asla kabul edemeyeceğimiz bu saldırı nedeniyle Genel Başkanımız ve milletimize 'geçmiş olsun' diyoruz. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'na bu saldırıyı yapanları, yönlendirenleri ve seyirci kalanları esefle kınıyor, azmettiricilere iade ediyoruz. Yapılan saldırı sıradan bir protesto değil, sıradan bir provokasyon değil, son derece organize bir eylemdir. Bu saldırı şehidimiz ve yakınlarına yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Şehit hepimizin şehididir. Şehidimize ve yakınlarına da saygı gösterilmemiştir. Kalbimizle ve benliğimizle Genel Başkanımızın yanındayız. Azmettiricilere karşı onların anladığı dilden sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi. Açıklamanın ardından kalabalık sloganlar atarak dağıldı.

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