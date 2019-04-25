HABER

Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2019 18:29 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "Suçluların cezalandırılmasını bekliyoruz"

MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya uğramasına ilişkin, "Suçluların cezalandırılmasını bekliyoruz." dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret eden Özel, yeni görevinde başarılar diledi.

Özel, ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP heyetinin ulaştığı bulgulara göre, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının organize ve planlı olduğunu savundu.

Bu bulgularla soruşturmanın genişletilmesi için ilgili savcılığa başvuracaklarını aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Jandarma olaya dışarıdan da çok fazla kişinin geldiğini, olayda 39 kişinin aktif provokatör olarak rol aldığını ve olayın organize bir saldırı olduğunu fezlekeye geçirmişken, kendisi adına görev yapan jandarmanın hilafında, Süleyman Soylu'nun 'Organizasyon yok' demesinin aslında idari bir açıklama değil, siyasi bir suç örtme olduğu açıkça ortadadır. Bugüne kadar medyada yer almayan, bir inşaatta demir çubukların istiflendiği ve oradan aşağı atıldığı, yine bir çatı katına önceden istiflenmiş sopaların bir kişi tarafından aşağıdaki belli gruplara dağıtıldığı ve planlı, programlı olarak kitlenin bir yerden bir yere doğru yönlendirilirken önde bulunanlara, 'Vur, neden vurmuyorsun? Sen de vursana. Onlar bize vuruyor, siz kendinizi neden savunmuyorsunuz' ifadeleri, yumruk atan kişinin ifadesine de yansımıştır."

Olayda çok açık bir provokasyon olduğunu iddia eden Özel, "Bu konu, Süleyman Soylu'nun insafına ve vicdanına bırakılmayacak kadar ciddi bir konudur. Süleyman Soylu'ya bırakılırsa eğer partisini de devleti de mahcup edecektir. Biz suçluların cezalandırılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e ziyaretinde, partisinin Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Ertacı, belediye meclisi üyeleri ve partililer eşlik etti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Fuat Oktay: Türkiye, 'Dünya Bankası İş Ortamı Raporu'nda 43'üncü sıraya yükseldi (2)Fuat Oktay: Türkiye, 'Dünya Bankası İş Ortamı Raporu'nda 43'üncü sıraya yükseldi (2)
Erdoğan'a Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi ile Arjantin Büyükelçisi'nden güven mektubu Erdoğan'a Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi ile Arjantin Büyükelçisi'nden güven mektubu 
Anahtar Kelimeler:
belediye CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel Turgutlu

En Çok Okunan Haberler

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
İzmir'de, İYİ Parti kurucu üyelerinden Meral Akşener'e kurultay çağrısı

Meral Akşener'e kurultay çağrısı!

Erdoğan, TRT ailesine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

Erdoğan, TRT ailesine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu saldırının ardından ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor!

AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor!

Mansur Yavaş: Devlet Bahçeli'ye hiçbir şekilde yanıt vermeyeceğim

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.