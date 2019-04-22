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KILIÇDAROĞLU'NA YUMRUK ATAN SALDIRGAN İLE 5 KİŞİ GÖZALTINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 11:20 | Son Güncelleme

SALDIRGAN ADLİYEYE SEVKEDİLDİ Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın (26) cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman S., Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

SALDIRGAN ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın (26) cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman S., Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltındaki diğer 5 kişinin de ifade işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Türkiye- Irak sınırında yürütülen operasyon sırasında, terör örgütü PKK mensubu teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı, dün Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenazede CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir grubun tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Koruma ekibi ve güvenlik güçleri tarafından mahalledeki Rahim Doruk'un evine götürülen Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1,5 saat sonra bu evden çıkarılıp, bindirildiği zırhlı araçla bölgeden götürüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin, mahallede oturan Osman S. olduğu belirlendi. Saldırıyla ilgili 5 kişinin daha kimliği belirlenerek, gözaltına alındı.
Olaydan sonra kaçıp, ortadan kaybolan Osman S. ise Çubuk'a yaklaşık 190 kilometre uzaklıkta, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri devam etmektedir. Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır" denildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün (60), Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Sarıgün, elleri kelepçeli şekilde Çubuk Adliyesi'ne sevk edildi. Sarıgün'ün, jandarmadaki ilk ifadesinde, kalabalık arasında galeyana gelerek Kılıçdaroğlu'na yumruk attığını söylediği belirtildi. Sargün'ün, herhangi bir terör bağlantısı tespit edilmedi. Sarıgün'ün, adliyedeki işlemleri sürerken, gözaltında bulunan diğer 5 kişinin ise jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı' ndan görüntü

-Osman Sarıgün'ün adliyeye sevk edilmesi
Engin ÖZMEN-Gürkay GÜNDOĞAN-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

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