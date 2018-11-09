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Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2018 16:14 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ün harcını bağımsızlık bilinci ve milli egemenliğe kayıtsız bağlılıkla kardığı Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kuruluş değerleri, mazlum milletler için kendilerini barışa, huzura, adalete ve demokrasiye ulaştıracak pusula olma görevini sürdürüyor" dedi

Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ün harcını bağımsızlık bilinci ve milli egemenliğe kayıtsız bağlılıkla kardığı Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kuruluş değerleri, mazlum milletler için kendilerini barışa, huzura, adalete ve demokrasiye ulaştıracak pusula olma görevini sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın önderi, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, edebi başkomutan, eşsiz devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir özlem, şükran ve minnetle andığını belirten Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Büyük Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin değeri her geçen gün toplumumuzun tüm kesimlerince daha iyi anlaşılıyor, kan ve barut kokusunun hakim kılınmaya çalışıldığı coğrafyamızda özgür ve onurlu yaşamak isteyen milyonlara ilham vermeye devam ediyor. Atatürk'ün harcını bağımsızlık bilinci ve milli egemenliğe kayıtsız bağlılıkla kardığı Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kuruluş değerleri, mazlum milletler için kendilerini barışa, huzura, adalete ve demokrasiye ulaştıracak pusula olma görevini sürdürüyor."

Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet sayesinde ülkenin gerçek sahiplerinin bir kişi, aile veya zümre değil, milletin kendisi olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin temeli olan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesi, milli egemenliğin güvencesi ve karşı karşıya bulunduğumuz adaletsizliklerin, haksızlıkların, ekonomik ve sosyal sorunların çaresidir. Bu nedenle özgür ve onurlu yaşamak isteyen her yurttaşımız, Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, ülkemizde mutlak adaleti sağlama mücadelesinin parçasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümünde aziz Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı mesaj

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