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Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı 

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2018 17:51 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80.

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Büyük Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin değeri her geçen gün toplumumuzun tüm kesimlerince daha iyi anlaşılıyor, kan ve barut kokusunun hâkim kılınmaya çalışıldığı coğrafyamızda özgür ve onurlu yaşamak isteyen milyonlara ilham vermeye devam ediyor. Atatürk'ün harcını bağımsızlık bilinci ve milli egemenliğe kayıtsız bağlılıkla kardığı Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kuruluş değerleri, mazlum milletler için kendilerini barışa, huzura, adalete ve demokrasiye ulaştıracak pusula olma görevini sürdürüyor. Özgür ve onurlu yaşamak isteyen her yurttaşımız, Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, ülkemizde mutlak adaleti sağlama mücadelesinin parçasıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 Kasım Mesajı şöyle: "Kurtuluş Savaşı'nın önderi, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, edebi başkomutan, eşsiz devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde büyük bir özlem, şükran ve minnetle anıyorum. Büyük Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin değeri her geçen gün toplumumuzun tüm kesimlerince daha iyi anlaşılıyor, kan ve barut kokusunun hâkim kılınmaya çalışıldığı coğrafyamızda özgür ve onurlu yaşamak isteyen milyonlara ilham vermeye devam ediyor. Atatürk'ün harcını bağımsızlık bilinci ve milli egemenliğe kayıtsız bağlılıkla kardığı Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kuruluş değerleri, mazlum milletler için kendilerini barışa, huzura, adalete ve demokrasiye ulaştıracak pusula olma görevini sürdürüyor. Bu bağlamda, Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet sayesindedir ki ülkenin gerçek sahipleri bir kişi, bir aile veya bir zümre değil, milletin kendisidir. Cumhuriyetimizin temeli olan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesi, milli egemenliğin güvencesi ve karşı karşıya bulunduğumuz adaletsizliklerin, haksızlıkların, ekonomik ve sosyal sorunların çaresidir. Bu nedenle özgür ve onurlu yaşamak isteyen her yurttaşımız, Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, ülkemizde mutlak adaleti sağlama mücadelesinin parçasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 80. Yıldönümünde Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum; tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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