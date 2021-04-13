Kılıçdaroğlu'ndan "128 milyar dolar" tepkisi: Darbe dönemi yaşıyoruz

Bir darbe dönemi yaşıyoruz" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın rezervinden kaybolduğu iddia edilen 128 milyar dolara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorular yöneltti.

"128 milyar dolar nerede" pankartının asıldığı kürsüde konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu kürsüden defalarca '128 milyar dolar ne oldu' diye sordum. '128 milyar doları kimlere sattınız' diye sordum. '128 milyar doları hangi kurdan sattınız' diye sordum. 128 milyar doları satanların, o kararı verenlerin kimler olduğunu sordum. Defalarca her yerde sordum. Birisi 'Para kaybolmadı, para el değiştirdi' diyor. Para zaten el değiştirdi. Hırsız da bşr şeyi çalarsa mal el değiştirmiş oluyor. Ben sana zaten bunu soruyorum. El değiştirdi de nereye gitti, kime gitti? Kim vurgunu vurdu? Milyarları kim götürdü?" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası'nın geçmişte yayımladığı bazı belgeleri gösteren CHP lideri, "Merkez Bankası daha önce sattığı dövizleri böyle tablolar halinde yapar, kendi internet sitesinde yayınlardı. Kime ya da hangi kuruma hangi fiyattan satıldığı yazardı. Şimdi bu liste yok. Listeyi niye gizliyorsunuz? Kime sağladınız bu büyük avantajları? Sen mi yoksa damadın mı bu işi halletti?" dedi.