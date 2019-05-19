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Kılıçdaroğlu'ndan "19 Mayıs" telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2019 19:19 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı siyasi partilerin genel başkanlarını arayarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı siyasi partilerin genel başkanlarını arayarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılını yaşamanın onur ve mutluluğunu paylaşan Kılıçdaroğlu, Buldan, Uysal ve Baş'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

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