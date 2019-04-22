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Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 18:11 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Meclisimizin kuruluş günü bizzat Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Bu armağan Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun simgesidir. Dolayısıyla çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye'dir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Meclisimizin kuruluş günü bizzat Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Bu armağan Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun simgesidir. Dolayısıyla çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, milli egemenliğin ve bağımsızlığın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında 23 Nisan 1920 tarihinde kurulduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, bu tarihten itibaren milletin kendi kaderini kendisinin belirlediğini, Türkiye'nin tüm güçlükleri aşan milli iradeyle dünyanın saygın ülkeleri arasındaki yerini aldığını kaydetti.

Türkiye'nin tüm vatandaşlarının eşit hak ve sorumluluğu bulunduğuna, hiç kimsenin diğerinden üstün olmadığına ve herkesin milli iradenin ortak parçasını oluşturduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, mesajına şöyle devam etti:

"Bu iradenin merkezi ise bizzat milletimizden aldığı vekaleti yansıtan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu bağlamda vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkmasını sağlamak öncelikle milletin vekillerinden oluşan TBMM'nin görevidir. Öte yandan esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan, milletin kanıyla, canıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü bizzat Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Bu armağan Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun simgesidir. Dolayısıyla çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye'dir.

Bu duygu ve düşüncelerle TBMM’nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde başta Büyük Atatürk olmak üzere milletimizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için canını feda eden kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, her çocuğun yüzünün güldüğü, kalbinin sevgiyle ısındığı bir Türkiye diliyorum."

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