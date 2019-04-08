Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret (2)

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşme sonrası iki lider ortak basın açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin seçim atmosferinden çıkıp ekonomi gibi temel sorunlarına odaklanması gerektiğini belirterek, yerel seçimin üzerinden 8 gün geçmesine rağmen İstanbul'la ilgili tartışmaların devam ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, demokrasilerde temel kuralın seçimlerin yargının denetiminde gerçekleşmesi olduğunu bildirerek, bu görevin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verildiğini belirtti. 'YSK SANDIK GÜVENLİĞİNİ BOZAN BİR SÜRECİN İÇİNE GİRMİŞTİR'

YSK'nın kararlarını hukuk güvenliği içinde almak ve kanunlara uymak zorunda olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Oyların yeniden sayılmasına bizim hiçbir itirazımız olmadı. İtiraz, hukuk içinde olursa hiçbir sorunumuz yok zaten. Seçim kanununun 112'nci maddesinde ne diyor? 'Delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları incelenemez' Bizim de itirazlarımız oldu, delili, belgeyi ekledik, yaptık. YSK sandık güvenliğini bozan bir sürecin içine girmiştir. Asıl tehlike buradadır. Dün akşam dediler ki, '38 ilçede yeniden sayım yapacağız. Bir gariplik olduğunu hissettiğim gerekçesiyle' diyor. Yargıç olmayı bırakın vicdan sahibi bir kişi bunu söyleyebilir mi? YSK'da yasalara, kanunlara uygun karar alması lazım. Hakimin tarafsızlık ve bağımsızlığı önemlidir. YSK'da görev yapan yargıçlara sesleniyorum; sizin tarafsız ve bağımsızlığın önemli. Bunun temel nedeni hukukun üstünlüğünü egemen kılmaktır. Dışarıdan gelen telkinlere göre karar verirseniz; sizi, yargıçlığınızı sadece Türkiye değil bütün dünya tartışır. Anayasada bu nedenle hâkim teminatı vardır. Hakime özel bir güvence verilmiştir."

'ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN'

Kılıçdaroğlu, YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamalarını anımsatarak, YSK sitesinde yer alan İstanbul verilerini anımsattı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"1 Nisan'dan bugüne kadar YSK'nın kendi sitesinde Ekrem İmamoğlu seçilmiş görünüyor. '38 ilçeyi yeniden sayalım' diyorlar. Islak imzalı tutanaklarda hakim imzası var. AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi imzası var. Herkesin ıslak imzası var. Eğer bu ıslak imzalı tutanak seçimin tapusu ise bizim de tek güvendiğimiz bu. Niye AK Partili kardeşlerimiz çıkıp da 'şunlar yapıldı diye itiraz ediyoruz' diye şerh düşmediler. Bu süreçte en önemli nokta nedir? Adalet ve İçişleri Bakanlarının ellerinin seçim çuvallarında olması. AK Parti Genel Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, İçişleri ve Adalet Bakanları oturup gizli toplantı yapıyorlar. Seçimle ilgili toplantı ise yaptığınız suç zaten. Eskiden bu bakanlıklar istifa ederdi. Siyasi otorite yargı üzerinde baskı kurmasın diye. Elinizi vicdanınıza koyun, ıslak imzalı tutanakların tamamını önünüze koyacaksınız. Çocuklarınızın, diğer hakim arkadaşlarınızın yüzüne bakacaksınız."