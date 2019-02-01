Kılıçdaroğlu’ndan ’Alper Taş’ açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Beyoğlu Belediye Başkan adayının Alper Taş mı olacağı sorusu üzerine, "Olabilir. Alper Bey son derece saygın bir isim. Beyoğlu’na da yakışan bir isim. Bilgisi, birikimi, kültürü, genç, dinamik, enerjik birisi, dolayısıyla bakacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son yapılan Parti Meclisi ve yaşanan tartışmalar ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya üzerinden istifa açıklamasına ilişkin Kılıçdaroğlu, parti içindeki tartışmaları, partinin özel hayatı olarak gördüğünü ve kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmadığını belirterek, "Canan Hanım’ın bir duygusal nedenle böyle bir tweet attığını biliyorum, sonra da bu tweetten vazgeçtiğini biliyorum” dedi. “Halka şunu söyleyeyim; atılan tweetin doğru olmadığını ifade ettim zaten” diyen Kılıçadroğlu, “Çünkü bir il başkanının duygusal nedenlerle tweet atması, sosyal medyada düşüncelerini paylaşmasının doğru olmadığını ifade ettim, o da kabul etti tabii bunu” ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu’nun seçime kadar devam edip etmeyeceği sorusuna Kılıçdaroğlu, "Devam edecek, sonrasına bakarız" yanıtını verdi.

"Ortaçağ zihniyetidir bu"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ile ilgili eleştirilere ilişkin Kılıçdaroğlu, Soyer’in yetenekli ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacak kapasitede biri olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Aziz Bey de başarılı bir belediye başkanlığı yaptı, hakkını yemek doğru değil, ama ’Artık yoruldum kenara çekiliyorum’ demişti, dolayısıyla bu arkadaş geldi. Tunç Soyer’e yönelik eleştirilerin tamamı haksız eleştiriler. Bir belediye başkan adayının bu kadar haksız, hukuksuz, adaletsiz eleştiriye muhatap olmasının özünde yatan şu; bu kişi çok çok değerli, İzmir’de yüksek oy alacak, dolayısıyla bunu bugünden başlayarak yıpratmak için kampanya açtılar. İzmir halkı gerçekleri bilen, demokrasiyi özümsemiş, ruhuna indirgemiş bir halktır. İzmirliler Türkiye’nin yaşadığı süreçten rahatsızlar, hukuksuzluklardan rahatsızlar ama İzmir’de demokrasiyi, hukuku yerleştirmek istiyorlar. Dolayısıyla Tunç Soyer’i bağırlarına basacaklardır. Babasından ötürü çocuklar niye yargılanır? Ya da çocuğundan ötürü baba niye yargılanır? Bakın Sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesi. Dünyanın en önemli insan hakları bildirgelerinden birisi olarak tanımlanıyor. Bakın ne diyor; ’Baba oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz.’ Eğer bir insan gerçek anlamda inançlı ise babadan ötürü oğlu, oğuldan ötürü babayı suçlamaz. Suç bireyseldir. Kaldı ki babasının hiçbir suçu yok ki. Babası bir kamu görevlisi. Davayı açmış, kişiler beraat eder, beraat etmez. Sayın Yaşar Okuyan bana geldi dedi ki, ’O davada ölümle yargılananlardan birisi benim ama gideceğim oyumu vereceğim.’ Babasının açtığı bir davadan ötürü hele hele aradan bu kadar yıl geçmiş, oğlu kalkıp suçlayalım. Bu nedir biliyor musunuz? Demokrasi kültürünün olmaması demektir, Ortaçağ zihniyetidir bu. Ortaçağ’da olur bunlar, biz 21. yüzyıldayız. Tunç Soyer orada belediye başkanlığı yapmış, bu dönemle ilgili suçlama yapamıyorlar. Benim için de yedi göbek geriye gittiler. Yok kardeşim, ne yapalım. Tunç Soyer için de yok. Babası savcı, kararı veren savcı değil.”

Kılıçdaroğlu, partisinin adaylarını PM’de, MYK’de tartışarak belirlediklerini belirterek, İstanbul Belediye Başkanı adayları Ekrem İmamoğlu’nun hiçbir ayrım yapmadığını ve kullandığı dilin kapsayıcı bir dil olduğunu anlattı.