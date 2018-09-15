CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asla karamsar değilim. Eğer bu millet, Kurtuluş Savaşı'nı vermişse bizim karamsarlığa kapılma gibi bir hakkımız, hukukumuz yoktur. Biz ülkemizi bütün badirelerden kurtarırız." dedi. Kılıçdaroğlu, İznik ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderlerine hitaben yaptığı konuşmada, ilçenin tarihin izlerini ve güzelliğini koruduğunu söyledi. Bu coğrafyanın aynı şekilde yaşaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Eğer bu coğrafya ranta teslim edilirse sadece İznikliler değil, hepimiz kaybederiz. Az önce bir dostumuz, 'İstanbullular gelip buralardan çok büyük araziler, arsalar satın aldı.' dedi. Ben de 'Alabilirler.' dedim. Doğal güzelliğe, tabiata ihanet etmemek, ranta teslim etmemek şartıyla gelip alsınlar. Bütün bu tabiatı yok ederlerse İznik, İznik olmaktan çıkar, tıpkı İstanbul'un İstanbul olmaktan çıktığı gibi." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, herkesin karnının doyduğu Tükiye'nin güzel bir Türkiye olacağını, karın doyurmanın da iki yolunun olduğunu belirtti. İlk yolun çalışıp üretmek, alın teri dökmek, helal ekmek kazanmaktan geçtiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"İkincisi alın teri dökmeden bir köşede oturursunuz, elinizde viski kadehi vardır. Büyük paralarınız vardır, faize yatırır ve karşılığını alırsınız. Eyvallah, bu da başka bir yoldur. Alın teri dökmüyorsunuz, emek harcamıyorsunuz. Paranız var, milyon dolarınız, milyarlarınız var. Bakıyorsunuz, kim yüksek faiz veriyorsa veriyorsunuz oraya, parasını alıyorsunuz. İşçi, işveren, grev, toplu sözleşme, bankadan kredi, 'Krediyi nasıl ödeyeceğim, gübreyi nasıl alacağım?' yok. Açık ve net söylüyorum; Türkiye son 16 yılda bu adamlara teslim edildi. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, alın teri dökenler gelecekten endişe duyuyor ama bu adamların hiçbiri gelecekten endişe duymuyor. Çünkü paraları, dolarları, milyarları var." - "Mercimek, nohut, her şeyi ithal ediyoruz" Herkesin faiz ödediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Dışarıda bir avuç tefeciye 16 yıldır ödenen faiz, 156 milyar dolar. Biz, buna karşıyız. Borçlandığımız için ödüyoruz. İçeriye ödenen faiz, 699 milyar lira." ifadelerini kullandı. Ödenen faizlerin ülkeyi bir krize sürüklediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bundan çıkılır. Asla karamsar değilim. Eğer bu millet, Kurtuluş Savaşı'nı vermişse bizim karamsarlığa kapılma gibi bir hakkımız, hukukumuz yoktur. Biz ülkemizi bütün badirelerden kurtarırız." dedi.

Kılıçdaroğlu, planlı tarım yapan ülkelerin kazandığını, Türkiye'de ise planlı bir tarım düzeni olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Ben neye talibim? Bu düzeni değiştirmeye talibim. Benim talip olduğum konu bu. Herkesin kazandığı, ürettiği, çalıştığı ve rantiyeye asla prim verilmediği bir Türkiye istiyorum. Hortumcuların olmadığı, 5 saatte 84 bin dolar para kazanılan bir düzeni savunuyorsanız aynen devam edin. Gayet net söylüyorum, 'Bu ülkede herkes çalışmalı, kazanmalı ve alın teri değerli olmalı.' diyorsanız oturup düşünmemiz lazım." Tarımın dünyanın her ülkesinde teşvik edildiğini, Türkiye'de de teşvik edilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ben size dört yıl önce 'Saman ithal edilecek.' deseydim siz, 'Bu Kılıçdaroğlu amma da söyledi. Saman mı ithal edilir?' derdiniz ama ediyoruz. Mercimek, nohut, her şeyi ithal ediyoruz." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının olduğu illerde çiftçinin şikayetçi olmadığını, kooperatif kurarak kazandığını söyledi.

- "Türkiye, bu krizden çıkar" Herkesin kazandığı bir Türkiye'nin mümkün olduğunu anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her alanda planlama yapmak lazım. Eğitimde de planlama yapacaksınız. Elin oğlu, önümüzdeki 30 yılda hangi mesleklerin olacağının, ona göre çocukları yetiştirmenin hesabını yapıyor. Biz yarın sabah ne olacağını bilmiyoruz. Kimse önünü göremiyor. Kimseyi özel olarak suçlamak istemem ama güzel bir atasözümüz var; 'Balık baştan kokar'. Yönetici olan, devleti yöneten kişinin topluma örnek olması lazım. Savurgan olursanız olmaz. Bir yol ayrımındayız. Türkiye'nin bu badireden kurtulması lazım. 11 Ağustos'ta 13 madde açıkladık. Ben memleketimi, insanımı seviyorum. Hiçbir beklentim de yok. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasını, karnının doymasını isterim. Türkiye bir ekonomik krizle karşı karşıya. Niçin? Kötü yönetim. Bundan çıkmamız lazım. Çıkıp da sürekli eleştireceğime 'Benim bir görevim daha var.' dedim. Bu krizden nasıl çıkılacağının anlatılması lazım. İstanbul'da bir basın toplantısı yaptık ve 13 maddeyi saydık. Bu maddeleri kısa, orta ve uzun ana ilke olarak belirlerseniz Türkiye bu krizden çıkar."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) müdahale edildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Biri 'Faiz artır', öbürü 'Faizi artırma.' diyor. Ne yapacak bu Merkez Bankası Başkanı? Damada mı inansın, onun kayınpederine mi inansın? Adam iki arada bir derede." ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, köprülerin, yolların her şeyin Türk Lirası ile yapılması gerektiğini vurguladı. - "Suriye'nin bölünmesini istemiyoruz" Suriye'de yaşananlara değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Dış politikayı değiştirin. Bu dış politikayla gitmez bu işler. Hiçbir askerimizin, komutanımızın tırnağına bir şey olsun istemiyoruz. Ne işimiz vardı bizim oralarda? Bakın terör aldı, götürdü her şeyi. Suriye'nin bölünmesini de istemiyoruz. Suriye'nin toprak, devlet bütünlüğünün korunmasını istiyoruz. Suriye parçalanırsa bundan en büyük zararı Türkiye görür." CHP İznik İlçe Başkanı Asiye Çalışkan'a ait "Mavi Çini Sanat Merkezi"ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada çalışanlarla sohbet etti ve çini üretimi hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu'ndan "Asla karamsar değilim" mesajı

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Eğer bu millet, Kurtuluş Savaşı'nı vermişse bizim karamsarlığa kapılma gibi bir hakkımız, hukukumuz yoktur. Biz ülkemizi bütün badirelerden kurtarırız" - "Bu düzeni değiştirmeye talibim. Benim talip olduğum konu

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3 / 4 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da