CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 74 yaşında vefat eden tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Ayşen Gruda'nın vefatı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk tiyatrosu ve sinemasının usta ismi Ayşen Gruda'nın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

