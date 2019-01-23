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Kılıçdaroğlu'ndan "Ayşen Gruda" paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2019 17:20 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Türk tiyatrosu ve sinemasının usta ismi Ayşen Gruda'nın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 74 yaşında vefat eden tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Ayşen Gruda'nın vefatı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk tiyatrosu ve sinemasının usta ismi Ayşen Gruda'nın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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ayşen gruda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter

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