Kılıçdaroğlu’ndan başkan adaylarına: “Sizden iki isteğim var"

Antalya’da belediye başkan adaylarına seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizden iki isteğim var. Seçildiğiniz andan itibaren her bölgeyi kucaklayacağız. Herkese hizmeti eşit götüreceksiniz. Bir mahalle yoksulsa oraya pozitif ayrımcılık yapacaksınız. İsteğim bu. Böylece bir kette yaşayan insanların huzur içinde yaşamasını sağlayacaksınız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde belediye başkan adayları, ilçe başkanları, hal komisyoncuları, muhtarlar, sendika başkanları, sivil toplum üyeleri ve partililerle bir araya geldi. Antalya’da sadece denizin konuşulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Antalya’nın kendi içinde tarihi ve güzelliği barındırdığını kaydetti. Muhittin Böcek’in yaptığı her harcamanın hesabını vereceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Birlikte yönetmek budur. ‘Oturacağım her kararı ben alacağım’ demek değil, hep beraber tartışacağız. O işin uzmanlarına bütün alt yapı çalışmalarını yaptırmak gerekir. Bir projenin alt yapısı, bir binayı yapacaksanız onun alt yapısı vardır. İşin uzmanları gelecek. STK örgütlerinin düşüncelerini alacaksınız. Antalya kolay yönetilecek bir kent değil. Nereye dokunsanız tarih ve güzellik var. Güzelliği yıkmak için değil, güzelliğe güzellik katmak için yola çıkacaksınız” şeklinde konuştu.