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Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara 7 ilke kuralı uyarısı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:47 | Son Güncelleme

İMAMOĞLU CUMA NAMAZINI ULU CAMİ'DE KILDI   Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberinde Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Sandıklı Merkez Ulu Camii'nde cuma namazı kıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara 7 ilke kuralı uyarısı (2)

İMAMOĞLU CUMA NAMAZINI ULU CAMİ'DE KILDI
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberinde Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Sandıklı Merkez Ulu Camii'nde cuma namazı kıldı. İmamoğlu'nu görmek ve fotoğraf çektirmek isteyenler cami önünde toplandı. Cami giriş ve çıkışında İmamoğlu'nun fotoğrafını çekmek ve birlikte fotoğraf çektirmek isteyenler kalabalık oluşturdu.
Aracına binmeden önce kalabalığa seslenen Ekrem İmamoğlu, "Sandıklı'daki tüm dostlarımıza selam ve saygı iletin. Cuma namazına katıldık. Sandıklı'da daha çok gezmek isterdik. Ama toplantılarımız var. Hakkınızı helal edin. Allah nice buluşmalar nasip etsin" dedi.
İmamoğlu ve Yaşar daha sonra çalıştayın yapıldığı otele döndü.

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara 7 ilke kuralı uyarısı (2)Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara 7 ilke kuralı uyarısı (2)Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara 7 ilke kuralı uyarısı (2)Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara 7 ilke kuralı uyarısı (2)

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