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Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2019 14:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tel Abyad ve Hakkari'de şehit düşen iki askere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tel Abyad bölgesinde keşif gözetleme görevi sırasında teröristler tarafından açılan ateş sonucu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ise teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tel Abyad bölgesinde keşif gözetleme görevi esnasında teröristler tarafından açılan ateş sonucu ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Kemal Kılıçdaroğlu şehit Tel Abyad

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