Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul ettiğimiz bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, bayrama kavuştuk. Adaletle yöneten, yoksulun yanında olan, yoksulluğu yenmek için mücadele eden, iftira atmayan, kul hakkı yemeyen Sevgili Peygamberimiz, bayramların coşkuyla kutlanmasını ister. O'nun için bayramlar yardımlaşmanın ve dayanışmanın, huzurun, sevincin, barışın ve kardeşliğin özel günleridir. Ancak İslam dünyasının içinde bulunduğu tablo, bayram coşkumuzu gölgeliyor" ifadelerine yer verdi.

"İslam coğrafyasındaki yoksulluk ve yolsuzluk, gelir dağılımı eşitsizliği, iç çatışmalar, sosyal adalet, insan hak ve özgürlükleri, kadın ve çocuk hakları gibi alanlardaki sorunlar kronikleşiyor. İçinde bulundukları yapıda çözümünü mümkün görmeyen milyonlarca Müslüman, Batı ülkelerinde huzurlu bir gelecek kurmak için vatanlarını terk ediyor."

1 MİLYON YENİ İŞSİZ

Kılıçdaroğlu, İslam dünyasının içinde bulunduğu bu tablonun, büyük ölçüde Türkiye için de geçerli hale geldiğini ileri sürerek, "Sadece işsizlik oranları dahi sosyal ve ekonomik yapıdaki bozulmayı göstermeye yetiyor. Son bir yılda, işsizler ordusuna yaklaşık 1 milyon yeni işsiz katıldı. Resmi rakamlara göre geniş tanımlı işsiz sayımız 8 milyonu aştı. Bu soğuk istatistiksel verilerin acı gerçeği şudur; yüz binlerce çocuk, bayramlık heyecanını yaşayamayacak, yatağının altına sakladığı bir çift bayram ayakkabısı olmayacak. Yüz binlerce çocuk, babalarından bayram harçlığı alamayacak. İşsiz anne ve babalar, çocuklarıyla güler yüzlü bir bayram sabahı yaşayamayacak; gönüllerince donattıkları bir bayram sofrasında sevdiklerini ağırlayamayacak. İşsiz ebeveynlerle işsiz çocukları, birbirlerinin yüzlerine bakmamaya çalışarak bayramlaşacak" ifadelerini kullandı.