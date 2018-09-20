Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu paylaşımı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun cezaevinden tahliyesi üzerine "Aramıza hoş geldin Enis kardeşim" tweeti attı.
Kılıçdaroğlu, Yargıtayın milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulması kararının ardından Berberoğlu'nun tahliye edilmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
"Aramıza hoş geldin Enis kardeşim." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, adalet uğruna adım adım verdikleri mücadeleyi artık Berberoğlu ile birlikte sürdüreceklerini belirtti.
Kılıçdaroğlu, "Haksızlığa uğrayan herkes için adaletin peşinde yürümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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