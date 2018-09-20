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Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2018 21:15 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliyesi üzerine, Twitter hesabından "Aramıza hoş geldin Enis kardeşim" paylaşımında bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun cezaevinden tahliyesi üzerine "Aramıza hoş geldin Enis kardeşim" tweeti attı.

Kılıçdaroğlu, Yargıtayın milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulması kararının ardından Berberoğlu'nun tahliye edilmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Aramıza hoş geldin Enis kardeşim." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, adalet uğruna adım adım verdikleri mücadeleyi artık Berberoğlu ile birlikte sürdüreceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Haksızlığa uğrayan herkes için adaletin peşinde yürümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu

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