Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a: Sen kimsin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde devletin çeşitli birimlerinde kadrolaşma suçlamalarıyla gündeme gelen ve "paralel devlet" tartışmalarına yol açan Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA)yüklendi.

Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TÜGVA arasında yaşanan gerilime değinerek "Belediye bakıyor, tahsis edilen yer amacına uygun kullanılmıyor. Mahkeme ‘belediyeye vereceksiniz’ diyor. Teslim almaya gidiyorsunuz, polisler dizilmiş, yargı kararı uygulanmıyor. Yargı kararının uygulanmaması için gelenler engelleniyor. Tarihte hiç görmediğimiz bir olay" diye konuştu.

TÜGVA'nın kurucuları arasında yer alan ve Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinde bulunan Bilal Erdoğan'a işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bir cumhurbaşkanının oğlu, babasının makamını bilerek davranmalıdır. Davranışı, hareketleri, görev aldığı yerler itibarıyla örnek olmak zorundadır. Gidip Mili Eğitim Bakanlığı’nın bürokratlarını toplayıp milli eğitim politikasını anlatıyorsa, kimsin sen? Cumhurbaşkanını oğlu olmak sana kanunsuzlukları yapma hakkı veriyor mu? Cumhurbaşkanını oğlu, her şeyden önce mahkeme kararlarını uygular. Derhal gereğini yapar. Bir cumhurbaşkanının oğlu, torpille devlete adam yerleştiremez" ifadelerini kullandı.

TÜGVA'yı devletin işine müdahale etmek, devlete adam yerleştirerek paralel yapı oluşturmaya çalışmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, "Devletin içinde paralel yapı olur mu? Bunları gördük" dedi.

"Onların başına çökeceğim"

Kılıçdaroğlu, bürokratlara yaptığı çağrı sonrası gelen tepkiler ve hakkındaki suç duyurusuna ilişkin de "Savcılığa suç duyurusunda bulunmazsanız namertsiniz. Kullandığım her cümlenin kanunda yeri vardır. Memur arkadaşlarıma sesleniyorum. Görevinizi millet adına yapınız. Ettiğiniz yemin çerçevesinde görev yapınız. Mafyatik ilişkilere sizi zorlarlarsa, bu kardeşinize haber vereceksiniz. Oraya geleceğim, onların başına çökeceğim” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu 16 Ekim'de Twitter hesabından paylaştığı bir videoda bürokratlara seslenerek "Unutmayın Türkiye devletini şahıs devletine dönüştürmüş bir kişi ve ailesi var. Zorlanmış bir kısım devlet memurları var. Bazıları çok baskı altında, bunun da elbette farkındayız. Ama unutulmamalıdır ki devlete değil, şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var. Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır: 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan videoyla ilgili " Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değil" tepkisini göstermiş, ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da açıklamayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu bildirmişti.

DW,dpa/BK,BÖ

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