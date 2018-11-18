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Kılıçdaroğlu'ndan Bircan ailesine taziye ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesinde hayatını kaybeden Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın ailesine taziyelerini iletti - Kılıçdaroğlu: - "Aile büyük bir umutla bekliyordu ama sonunda hak tecelli etti ve kendisi vefat etti. Allah rahmet eylesin"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesinde hayatını kaybeden Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hastaneye gelen Kılıçdaroğlu, Bircan'ın eşi Bahriye Bircan ile oğulları Erdem ve Eren Bircan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra uçakla Edirne'ye gönderilmek üzere Çankaya Belediyesine ait araca konan cenazeyi dualarla uğurladı.

Cenaze aracının ayrılışının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Bugün bizim acı bir günümüz. Uzun süredir tedavi görüyordu Erdin Bey. Doktorlar ellerinden gelen bütün çabaları gösterdiler. Aile büyük bir umutla bekliyordu ama sonunda hak tecelli etti ve kendisi vefat etti. Allah rahmet eylesin. 'Başımız sağolsun' diyorum bütün arkadaşlara, dostlara." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından hastaneden ayrıldı.

Öte yandan, Bircan ailesine, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve bazı CHP'li isimler de taziye ziyaretinde bulundu.

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