CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, İbni Sina Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Bircan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Edirne Milletvekilimiz Erdin Bircan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

