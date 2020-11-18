Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya suç duyurusu

Çakıcı’nın hapisten çıktıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür mesajı yayınlaması dikkat çekmişti.

CHP'liler tehdidi protesto etti

Çakıcı'nın tehdidi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe başkanları ve 14 ilçe belediye başkanın katılımıyla protesto edildi.

Yenikapı'da yapılan basın açıklamasında konuşan Canan Kaftancıoğlu, "Ne yazık ki dün, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, varlığını neye borçlu olduğunu çok iyi bildiğimiz, ismini dahi anmaya tenezzül etmeyeceğimiz bir cezaevi müdavimi tarafından ağır ifadeler kullanılmış, ölüm tehditleri yapılmıştır. Bu fütursuz cesaret gösterisi, ülkedeki yönetim boşluğunun, devlet otoritesi eksikliğinin, kısacası bitmiş bir iktidarın mafya yapılanmalarından medet ummasından başka bir şey değildir" dedi.

"Talimatlı tetikçiler, durumdan vazife dahi çıkaramazlar. Onların kulağına fısıldanır" diyen Kaftancıoğlu, "Sizden korkmadık ki, gölgenizden korkalım. Hala 90'lı yılların karanlık mafya düzeninin hayalini gören, son güncellemesi 30 yıl önce yapılmış antika mafyalardan medet ummak hangi aklın mucizesi acaba? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? İktidarın samimiyetine turnusol kağıdı işlevi görecek bu olayı, takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DW, DHA / SSB, HT

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