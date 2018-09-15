Kılıçdaroğlu'ndan Celal Bayar'ın mezarına ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti.
Umurbey Mahallesi'ndeki anıt mezara gelen Kılıçdaroğlu, Bayar'ın kabrine gül bıraktı.
Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Celal Bayar'ın milli kurtuluş savaşında çarpışıp mücadele eden bir Cumhuriyet kurucusu olduğunu söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında Bayar'ın büyük emeklerinin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Kendisini her zaman her ortamda saygıyla anmak da bizim görevlerimizden birisidir. Az önce mezarını ziyaret edip güller bıraktık. Allah rahmet eylesin. Onu ve arkadaşlarını, bütün Kuvayımilliyecileri saygıyla selamlıyoruz. Onlara şükran borçluyuz." diye konuştu.
Bu arada, Kılıçdaroğlu, son seçimlerde partisinin bir oy aldığı kırsal Fevziye Mahallesi'ni de ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, kendisi için hazırlanan ve gevgirle karıştırdığı "bişi"yi meydandaki vatandaşlarla beraber yedi.
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