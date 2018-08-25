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Kılıçdaroğlu'ndan, Cumartesi Annelerine müdahaleye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 19:26 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü haftasında basın açıklamasına izin verilmemesi sonrasında polis müdahalesine ilişkin, "İnsanda biraz vicdan, ahlak, iman bir parça olması lazım.

Nursima KESKİN - Gizem KARADAĞ / ANKARA ,(DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü haftasında basın açıklamasına izin verilmemesi sonrasında polis müdahalesine ilişkin, "İnsanda biraz vicdan, ahlak, iman bir parça olması lazım. Hiçbirisi yok bunların. Anneler adına üzgünüm. Biz onları anlamak zorundayız. Bu annelerin çocuklarını kim katletti? Devletin görevi onları katledenleri bulmak. Siz bulmuyorsunuz özrünüz kabahatinizden büyük ve kalkıyorsunuz bu annelerin üzerine baskı kuruyorsunuz" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP Genel Başkan eski İletişim Koordinatörü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Basın Konseyi kurucusu gazeteci Baki Özilhan'ın Pir Sultan Abdal Kültür ve Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Baki Özilhan'ın kızları Ceren ve Gözen ile yakınlarına baş sağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, cenaze töreninin ardından "Baki Bey uzun yıllar birlikte çalıştığımız bir meslektaşımızdı. Hayatını kaybetmesi hem medya dünyasının hemde bizim açımızdan büyük bir kayıp. Duayen bir gazeteciydi. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Son derece üzgünüm" diye konuştu. . Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü haftasında basın açıklamasına izin verilmemesi sonrasında polis müdahalesinin anımsatılması üzerine şunları söyledi: "Emin olun haberi duyduğumda derin bir üzüntü yaşadım. Bunlar anneler, ne istiyor bu annelerin 700 haftadır çocuklarının mezarı nerede onu soruyorlar. Bir anne için bundan daha büyük bir talep olabilir mi? Bu çocukların annelerini, eşlerini birileri katletmiş öldürmüş. Yok şu anda. Anneler diyorlarki 'ya mezarını bulun bari, kemiklerini bize verin bari. Hiç değilse mezarının başına gidip bir dua okuyayım, çiçek koyayım' Bu anneler daha önce başbakanlık döneminde Sayın Erdoğan ile de görüştüler. Verilen sözlerin hiçbirisi tutulmadı. Bu anneleri anlamak lazım. Anneleri anlamayan bir evlat olabilir mi? Hepimizin annesi var. Anneler için evladın ne kadar değerli olduğunu bütün evlatlar bilir. Bu anneleri baskı kurmak, şiddet uygulamak copla biber gazıyla bu anneleri perişan etmek. İnsanda biraz vicdan, ahlak iman bir parça olması lazım ne gerekiyorsa. Hiçbirisi yok bunların. Emin olun yani. Son derece üzgünüm. Anneler adına üzgünüm. Biz onları anlamak zorundayız. Bu annelerin çocuklarını kim katletti? Devletin görevi onları katledenleri bulmak. Siz bulmuyorsunuz özrünüz kabahatinizden büyük ve kalkıyorsunuz bu annelerin üzerine baskı kuruyorsunuz. 700 haftadır bu annelerin hiçbiri kimsenin canını incitmedi. Kimseye bir fiske bile vurmadı. Çünkü bunlar anne. Bunların haklı talepleri var. Devletin varlığı niçin? Devlet neden vardır? Adaleti sağlamak için. Bunlar adalet istiyorlar. Ya bizim çocularımızı kim öldürdü diye soruyolar. Bir insanın gözü bu kadar kara olamaz, bir devlet bu kadar kötü yönetilemez. Dikta yönetimlerinde ancak buna benzer olaylar olur. Biz de boşuna bir dikta yönetimi var demiyoruz. Bütün bu olaylar bütün dünyanın gözünde Türkiye'nin itibarını sarsıyor. "

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