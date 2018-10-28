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Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhuriyet Bayramı" mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2018 17:23 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Üstünlerin hukuku yerine, hukukun üstünlüğünü, saray ve çevresi yerine halkın zenginleşmesini, rantiye sınıfı yerine üretenin kazanmasını, tek adam rejimi yerine demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini savunan bizlerin sorumluluğu, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaktır"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üstünlerin hukuku yerine, hukukun üstünlüğünü, saray ve çevresi yerine halkın zenginleşmesini, rantiye sınıfı yerine üretenin kazanmasını, tek adam rejimi yerine demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini savunan bizlerin sorumluluğu, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "kimsesizlerin kimsesi" olarak nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin, bilimin hakiki yol göstericiliğini esas alan bir büyük medeniyet yürüyüşünü temsil ettiğini belirtti.

Bu yürüyüşün talimatının, "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetini sağlayan medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir." diyen Atatürk'ten alındığını anımsatan Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Tüm yurttaşlarının hiçbir ayrıma, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yaşamasını, fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirilmesini ve tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde, çağdaş dünyanın saygın üyeliğini amaçlayan Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacağına duyduğumuz inanç, yaşadığımız sorunlardan kurtulmamız açısından yol göstericidir. Üstünlerin hukuku yerine, hukukun üstünlüğünü, saray ve çevresi yerine halkın zenginleşmesini, rantiye sınıfı yerine üretenin kazanmasını, tek adam rejimi yerine demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini savunan bizlerin sorumluluğu, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaktır. Unutulmamalıdır ki 16 Mayıs 1919'da bir avuç yol arkadaşıyla İstanbul'dan Samsun'a hareket eden Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'nun özgürlüğü ve bağımsızlığı ortak paydasında buluşturduğu milyonlarla, Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştırmayı ve Cumhuriyetimizi kurmayı başarmıştır."

Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını rahmetle anan Kılıçdaroğlu, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum, tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet." ifadesini kullandı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesaj mustafa kemal atatürk

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