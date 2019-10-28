Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutlayarak, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle perçinlediği, kimsesizlerin kimsesi Türkiye Cumhuriyetimizin 96'ncı yaşı kutlu olsun" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında, özgürlük ve bağımsızlığı karakteri kabul eden Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyetinin temelinde, anayasada da vurgulanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışının olduğunu belirterek, "Hukukun üstünlüğüne inanmış bizlerin, bugün verdiği Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırma mücadelesinin de meşru dayanağı budur. Vatandaşlarımızın kalıcı huzur ve adalet talebine ancak Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırdığımızda ulaşılabilecektir" ifadelerini kullandı.

'YAŞASIN CUMHURİYET'

Kılıçdaroğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa, kazanılan zaferler kalıcı olmaz' sözünü hatırlattı ve mesajında şu ifadelere yer verdi: