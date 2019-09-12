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Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakır'daki terör olayına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 21:57 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde masum vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum"

ANKARA (AA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, masum vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır'da meydana gelen terör saldırısını kınadı. "Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, masum vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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