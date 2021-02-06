Kılıçdaroğlu’ndan "Dostlarımızla Beraber İktidar" Vurgusu

11 kilometrelik Çiğli tramvay hattının iki yılda tamamlanacağını, inşası devam eden Narlıdere metrosunun yüzde 72’sinin tamamlandığını kaydeden CHP lideri, Buca metrosu için de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Cumhuriyeti devleti hazinesinden çok daha uygun koşullarla kredi aldığını söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti bütçesini, hazinesini düşünün. Bunlar uluslararası piyasalardan borç alırken doğal olarak faiz ödüyor. En son borç alırken ödedikleri faiz yüzde 5,6 civarında. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi bir milyar 70 milyon Euro’luk borçlanmayı yüzde 3‘le yaptı. Olağanüstü bir rakam. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ödediği faizin yarısı kadar bir faizle borçlanma yapabiliyor. Bu ne demektir? Bizim belediyelerimizin uluslararası alanda, uluslararası finans kuruluşlarının gözünde Türkiye Cumhuriyeti devletinin hazinesinden daha iyi ve daha güvenilir olduğunu gösteriyor. En değerli şirketlerimizi bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu üç kez uluslararası borçlanmaya çıktı. Yüzde 5, 6 faiz ödemek istemesine karşın hiç kimse borç vermedi”.

Buca metro hattı ihalesinin 15 Şubat’ta yapılacağını belirten Kılıçdaroğlu “İhaleleler her zaman olduğu gibi saydam olacak. Öyle adamını bul gel, ihaleyi sana verelim sen de bize para ver dönemi yok bizim belediyelerde. Bizim belediyelerde bütün ihaleler şeffaf. Youtube’dan yayınlanıyor. Herkes görüyor. CHP’li belediyeler tıkır tıkır çalışıyor” ifadesini kullandı.

“Belediye başkanlarımız bu süreçte tarih yazdı”

Temel atma töreni öncesinde sel felaketi nedeniyle mağdur olan vatandaşları ve esnafı da gezen CHP lideri, 2 bin 554 hane ve işyerinde oluşan hasarla ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 7 milyon 10 bin liralık yardımda bulunacağını söyledi. CHP’li belediyelerin Corona virüsü salgını sürecinde iktidarın bütün engelleme çabalarına rağmen ihtiyaç sahiplerine hizmet götürdüğünü vurgulayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Beş maskeyi dağıtamadılar. Ama bizim belediyelerimiz kendi bölgelerinde ve talep geldiği takdirde bizim belediyelerimizin olmadığı yerlere milyonlarca maskeyi parasız dağıttı. Bizim belediye başkanlarımız bu süreçte tarih yazdı. Yardıma ihtiyaç duyanlara yardım götürüldü. Milyonlarca kişiye nakdi ve ayni yardım yapıldı. On binlerce öğrenciye tablet dağıtıldı. Binlerce çocuğun internetten yararlanması için imkan sağlandı. CHP’li belediyeler başarısız olsun diye belediye hesaplarına yatırılan paralara el koydular. Belediye başkanlarına dedim ki ‘hiçbir belediye başkanının şikayet etme hakkı yok. Engel varsa, engeli aşacaksınız’ Askıda fatura dedik. On binlerce kişinin faturası ödendi. Hangi engel çıkarılırsa çıkarılsın, aşmasını bileceğiz”.