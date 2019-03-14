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Kılıçdaroğlu’ndan Ecevit üzerinden ‘milliyetçilik’ eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 18:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı Ecevit üzerinden eleştirerek ‘milliyetçi’ olmamakla suçladı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit’in tüm ambargolara rağmen kimsenin önünde diz çökmediğini vurgulayarak, iktidarı ‘papaz’ konusunda eleştirdi.

Kılıçdaroğlu’ndan Ecevit üzerinden ‘milliyetçilik’ eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı Ecevit üzerinden eleştirerek ‘milliyetçi’ olmamakla suçladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit’in tüm ambargolara rağmen kimsenin önünde diz çökmediğini vurgulayarak, iktidarı ‘papaz’ konusunda eleştirdi. Kılıçdaroğlu konuşmasında, “Bizim bir Karaoğlan’ımız vardı. Adı Bülent Ecevit, Allah rahmet eylesin. Rahmetli Bülent Ecevit Kıbrıs’a çıkartma yaptığı zaman bir sürü ambargo uygulandı. Silah ambargosu, gıda ambargosu, her şey uygulandı, fakat Ecevit’in bir özelliği vardı. Ecevit hiç kimsenin önünde diz çökmedi. Kim olursa olsun diz çökmem, dedi. Bir dönem duvarlara ‘Ecevit milliyetçi değil’ diye yazıyorlardı. Ecevit şunu söyledi: ‘Biz milliyetçiliği duvarlara yazmayız. Bizim milliyetçiliğimizi yazdığımız yer Kıbrıs’ın Beşparmak Dağları’dır. Akdeniz’in sularıdır bizim milliyetçiliği yazdığımız yer.’ Şimdi ne oluyor, Trump telefon ediyor, ‘Papazı bırak’ diyor. Bari bir nefes al. Nefes almadan papazı bırakıyorlar. Olmaz, yürümez bu şekilde böyle yürümez” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Besni ilçesinde yaptığı konuşmada CHP’li Belediyelerde asgari ücretin 2200 TL olacağını belirterek, Belediye Başkan Adayı Vakkas Acar’dan bazı hizmetler için söz istedi.
Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Acar, yaptığı konuşmada 17 yıllık iktidardan hizmet noktasında Besni ilçesinin yetirince hizmet alamadığını savundu.

Kılıçdaroğlu’ndan Ecevit üzerinden ‘milliyetçilik’ eleştirisi

Kılıçdaroğlu’ndan Ecevit üzerinden ‘milliyetçilik’ eleştirisi

Kılıçdaroğlu’ndan Ecevit üzerinden ‘milliyetçilik’ eleştirisi

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