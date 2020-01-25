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Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremine ilişkin açıklama 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 19:44 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin "Zor bir süreç yaşıyoruz.

Enver ALAS - İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin "Zor bir süreç yaşıyoruz. Beni bu süreç içerisinde duygulandıran olay, bu tür felaketlerle karşı karşıya kaldığımızda siyasi görüşü, kimliği ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın gönül birliği içinde yaraları sarmak için olağanüstü bir çaba göstermeleridir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, THY'nin tarifeli seferiyle Ankara'dan geldiği İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, haberi duyduğunda önce Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile görüştüğünü söyledi. Görüşme sırasında o an itibariyle bir can kaybı bilgisinin olmadığının aktarıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Daha sonra televizyonlardan can kaybıyla ilgili haberlerin gelmesi üzerine iki genel başkan yardımcısını Malatya ve Elazığ'ya gitmesi için görevlendirdiğini açıkladı. Bu sabah İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlarının bölgeye hem yardım hem de araç gönderdiğini aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem bölgesine gittiğini belirterek, "Tabii zor bir süreç yaşıyoruz. Beni bu süreç içerisinde duygulandıran olay, bu tür felaketlerle karşı karşıya kaldığımızda siyasi görüşü, kimliği ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın gönül birliği içinde yaraları sarmak için olağanüstü bir çaba göstermeleridir. Bu, tasada ve kıvançta beraber olmanın bütün güzelliklerini gösteriyor bize. Tabii Allah başka acılar vermesin, bu tür acılar bizleri birleştiriyor ama keşke bu tür acılar olmasa. Her türlü önlem alınsa ve dolasıyla da bir can kaybı yaşanmasa. En büyük arzularımızdan birisi de budur. Bu çerçevede olaya bakıyoruz. Bu çerçevede arkadaşlarımız oradalar. Bölgenin bütün ihtiyaçlarını belediye başkanlarımızla birlikte merkezi yönetim de karşılıyor zaten. Dolayısıyla vatandaşlarımız da bölgeye olan sempatilerini, yardımlarını esirgemiyorlar. Hem Elazığlılara hem Malatyalılara baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Onlar da inşallah kısa süre içerisinde iyileşir ve evlerine dönerler." dedi.

"ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ KATKIYI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Bir gazetecinin "Siz de deprem bölgesine gidecek misiniz?" şeklindeki sorusuna Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın yaptığı yardımlar var. Bir belediye başkanımız, 2 genel başkan yardımcımız ve milletvekillerimiz orada. Hem Elazığ hem Malatya'da alanda geziyorlar. Sorunları takip ediyorlar ve ilgileniyorlar. Belli aralıklarla bana bilgi veriyorlar. Tabloya bakacağız. Saat saat arkadaşlar bilgi veriyor. Sağ olsun il başkanımız, milletvekili arkadaşlarımız, genel başkan yardımcılarımız, hem kent merkezi hem de köylerde olabildiğince vatandaşlara ulaşmaya çalışıyorlar. Belediye başkanlarımızın bu konuda gönderdiği araçlar, bölgedeki enkazın kaldırılmasına yönelik yardımlarda bulunuyorlar. Aynı zamanda 3 bin kişilik çadır, sıcak yemeğin verileceği bir ortam sağlandı. Elimizden gelen her türlü katkıyı yapmaya çalışıyoruz. Bölgedeki insanın acısını paylaşmanın ötesinde bir şekliyle onların günlük ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da belediye başkanları da ellerinden gelen gayreti gösteriyor" şeklinde yanıt verdi.
(FOTOĞRAF)

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