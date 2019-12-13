HABER

Kılıçdaroğlu'ndan engelli ressam Yalçın'a ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 09:47 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği ressam Muhammed Yalçın'ın evinin atölye yapılması için çalışma başlatılacağını bildirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın'ı, Ankara Mamak'taki evinde ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ressam Yalçın'ı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ziyaret ettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun Muhammed Yalçın'ın evinin atölye yapılması için çalışma başlatılacağını söylediği kaydedilen açıklamada, ressam Yalçın'a, Ankara ve diğer illerde açacağı sergiler için de destek sözü verileceği bildirildi.

Yalçın bir süre önce Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek tablo hediye etmişti.

PARTNER Aşık olduğu adamı görünce hayatının şokunu yaşadı! Aşık olduğu adamı görünce hayatının şokunu yaşadı!
Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözlerCem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler
Atama kararları Resmi Gazete'de!Atama kararları Resmi Gazete'de!
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

Seçim hezimetinin ardından istifa kararı!

Seçim hezimetinin ardından istifa kararı!

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu açıklama yapıyor (Gelecek Partisi tanıtım toplantısı)

Ahmet Davutoğlu açıklama yapıyor

Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi'ne bir belediye başkanlığı!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Şehitlerin parasını ver' tartışması

Meclis'te gerginlik! 'Şehitlerin parasını ver'

Davutoğlu’nun Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu

Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi sunuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.