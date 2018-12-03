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Kılıçdaroğlu'ndan "Engelliler Günü" paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2018 16:41 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Her türlü eşitsizliğin sona erdiği, engelli yurttaşlarımız için hayatın daha kolay olduğu bir yaşam pratiğini kurmak, hepimizin ortak görevidir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her türlü eşitsizliğin sona erdiği, engelli yurttaşlar için hayatın daha kolay olduğu bir yaşam pratiğini kurmanın, herkesin ortak görevi olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Her türlü eşitsizliğin sona erdiği, engelli yurttaşlarımız için hayatın daha kolay olduğu bir yaşam pratiğini kurmak, hepimizin ortak görevidir. Empati ve dayanışma ile bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

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