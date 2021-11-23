HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Milli güvenlik sorunusun

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Milli güvenlik sorunusun

23.11.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sen artık Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel bir milli güvenlik sorunusun" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Sen artık bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel bir milli güvenlik sorunusun" dedi.

''Mutfaklarda yangın var. Hangi eve giderseniz gidin. Saray'ı, dolarla ticaret yapanları ayrı bir yere koyuyorum. Dolarla devlete borç verenleri, dolarla ihale alanları da ayrı bir yere koyuyorum'' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, ''Ortak derdimiz asgari ücretle geçinenler; açlık, yoksulluk sınırının altında maaş alanlar. Bu insanlar nasıl geçinecek" diye konuştu.

"Fiyatlar artıyor ve herkes birbirini suçluyor" diyen CHP lideri, "İktidar kanadı halcileri suçluyor. Hal esnafına gittim, bizzat konuştum. Halci arkadaşları topladım ve onlarla dertleştim. Neden iktidar halcilerin üzerine bu kadar geliyor? Neden tarlada çok düşükken manavda ya da markette bu ürün bu kadar pahalıya satılıyor? Nedir bu işin gerçeği? Dediler ki: Tarımsal üretimde çiftçinin girdileri çok pahalı. İktidarın bundan haberi bile yok. Gübre, tohum, fide, sera malzemelerinin tamamı pahalı. Çiftçi dolarla belirlenen fiyatla gübreyi almak zorunda" dedi.

"Bir de gıda sektörü" var diyen Kılıçdaroğlu, "İnsanlar satarken kâr elde ederler. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki satarken zarar ediyor çünkü yarım saat sonra fiyat değişecek aldığı malın yerine yenisini koyamayacak" dedi.

"Siz kalkıyorsunuz çiftçiyi, marketçiyi, halciyi suçluyorsunuz. Dolar Türk Lirası karşısında tırmandıkça bunlar artıyor. Adam zarar mı etsin. Baskıyla mı fiyatları düşüreceksin? Hal esnafını terörist mi ilan edeceksin?'' söyleminde bulunan Kılıçdaroğlu, ''Sorumluluktan kaçıp sorumluluğu vatandaşa yüklemeye çalışıyorlar" iddiasını dile getirdi.

"Demokratik yollarla saray sosyetesine dersini vereceğiz"

Kılıçdaroğlu ayrıca "Demokratik yollarla bu saray sosyetesine dersini vereceğiz ve onları göndereceğiz" söyleminde bulunarak, "Yabancılardan yüksek faizle borçlanıyorsun, dolar olarak. Yabancılar parayı sana niye verir yüksek faizle terbiye etmek için. Parayı veren emri de verir. Sen şimdi bu emri alan pozisyondasın" diyen Kılıçdaroğlu "Sen dolarla vatandaşlık satıyorsun. Seni terbiye etmişler" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devletinde Türk Lirası milli paramız iken, dolarla avroyla ihale yaptılar. Müteahhit Türk, iş Türkiye'de yapılacak, ödemeyi yapan kurum Türkiye Cumhuriyeti kurumu ama para Türk Lirası değil, yabancı para. Demek ki seni dolarla avroyla terbiye ettiler" dedi.

''Araba geçecek köprüden dolarla. Gayrı milli ve gayrı yerliler bunlar" diyen Kılıçdaroğlu "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dolarla avroyla borç aldılar Tank palet fabrikasını bile Katar Ordusuna peşkeş çektiler. Ama onu alacağız. Bir hafta içinde alacağız. Şanlı ordumuza teslim edeceğiz" dedi.

"Dolarla ihale alanların başına çok iş gelecek. Milletin hayrına ne gerekiyorsa o gelecek" diye Kılıçdaroğlu "Bu milletin, fakirin fukaranın hakkını hukukunu sonuna kadar soracağım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu grup toplantısını "Bu millet senin ne mal olduğunu öğrendi ve şunu sana söyleyeyim. Sen artık bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel bir milli güvenlik sorunusun" sözleriyle bitirdi.

DW / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Siyasette yüzde 50+1 tartışması! Bahçeli'den Akşener'e yanıt

Siyasette yüzde 50+1 tartışması! Bahçeli'den Akşener'e yanıt

Faturalarda yeni dönem başlıyor

Faturalarda yeni dönem başlıyor

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.