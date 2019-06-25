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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tarafsızlık çağrısı

25.06.2019 15:45 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişinin ülkenin gelenekleri gereği tarafsız olması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu konuda bir referandum düzenlemeye çağırdı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tarafsızlık çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) haftalık grup toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı, yenilenen İstanbul yerel seçimlerini bir "destan" olarak nitelendirdi.

Bunun CHP’nin değil, demokrasiye susayanların destanı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, seçmenin 800 bin oy farkı ile siyasetçilere ve yargıya çok önemli bir mesaj verdiğini dile getirdi. Bu mesajın, 31 Mart’ta seçimi kazanan İmamoğlu’nun elinden mazbatasının haksız yere alınması ile ilgili olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı, seçmenin yargıya, "Sen vermedin ama İmamoğlu’na mazbatasını biz veriyoruz" dediğini belirtti.

"İsterlerse yeniden seçime gideriz"

Konuşmasında tüm partilerden seçmenlere teşekkür eden Kemal Kılıçdaroğlu, karşı taraf yeniden YSK’ya itiraz etmek isterse buna karşı çıkmayacağını ve seçimin bir kez daha yinelenmesine engel olmayacağını kaydetti. Bu seçimlerde seçmenin verdiği mesajlardan birinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu makamda oturan kişinin, ülkenin gelenekleri gereği tarafsız olması gerektiğini ve hatta bununla ilgili bir referandum yapılabileceğini dile getirdi.

"Her türlü baskıya rağmen, yargının siyasallaşmasına rağmen, bu ülkenin dokularında demokrasi vardır ve dünya bunu kabul etti" diyen Kılıçdaroğlu, uluslararası kamuoyunun bu seçimi şaşkınlıkla izlediğini ve Türkiye’de demokrasi kültürünün yerleşmiş olduğunu gördüğünü vurguladı.

CHP'li başkanlara yedi kural

23 Haziran seçimini sadece Ekrem İmamoğlu‘nun değil, demokrasinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin kazandığını aktaran Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarının da görev süreleri boyunca yedi maddelik bir ilkeler listesine uymaları gerektiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Hem ben, hem de halk sizi denetleyeceğiz" diyerek yedi kuralı şöyle sıraladı:

1- Yönettiğiniz beldedeki insanları inançları, kimlikleri ve yaşam tarzlarını ayırmayacaksınız.

2- Hizmeti belli kişilere, zümrelere ve vakıflara değil, halka vereceksiniz.

3- Beldenizde fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacak, özellikle engelli ve kadınlar lehine karar alacaksınız.

4- Yoksullara yardım yaparken insan onurunu koruyacaksınız. Ailenin yoksulluğunu teşhir etmeyeceksiniz.

5- Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz.

6- Belediyede yönetici atamalarında kesinlikle liyakat sistemine uyacaksınız. İşi ehline vereceksiniz. Partizanlık yapmayacaksınız.

7- Belediyeyi adaletle yöneteceksiniz.

Kılıçdaroğlu ayrıca yaşanan seçimle birlikte demokraside bir çıtanın aşıldığını ancak asıl sorunun ekonomide olduğunu ve burada Türkiye’yi çok zorlu bir dönemin beklediğini savundu. Konuşmasında demokrasiyi önceleyerek, ekonomik standartları yükseltme vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomide düşündüğümüzden çok daha derin sorunlarımız var" dedi.

DW / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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