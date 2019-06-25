Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tarafsızlık çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) haftalık grup toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı, yenilenen İstanbul yerel seçimlerini bir "destan" olarak nitelendirdi.

Bunun CHP’nin değil, demokrasiye susayanların destanı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, seçmenin 800 bin oy farkı ile siyasetçilere ve yargıya çok önemli bir mesaj verdiğini dile getirdi. Bu mesajın, 31 Mart’ta seçimi kazanan İmamoğlu’nun elinden mazbatasının haksız yere alınması ile ilgili olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı, seçmenin yargıya, "Sen vermedin ama İmamoğlu’na mazbatasını biz veriyoruz" dediğini belirtti.

"İsterlerse yeniden seçime gideriz"

Konuşmasında tüm partilerden seçmenlere teşekkür eden Kemal Kılıçdaroğlu, karşı taraf yeniden YSK’ya itiraz etmek isterse buna karşı çıkmayacağını ve seçimin bir kez daha yinelenmesine engel olmayacağını kaydetti. Bu seçimlerde seçmenin verdiği mesajlardan birinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu makamda oturan kişinin, ülkenin gelenekleri gereği tarafsız olması gerektiğini ve hatta bununla ilgili bir referandum yapılabileceğini dile getirdi.