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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "TCMB'nin kurumsal kimliğine saygı göster"

15.10.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "TCMB'nin kurumsal kimliğine saygı göster"

Kılıçdaroğlu görüşme sonrasındaki açıklamasında Erdoğan'a "TCMB'nin kurumsal kimliğine saygı göster" çağrısında bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamasında "siyasetin bu kuruma müdahale etmesini istemiyoruz" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Merkez Bankası'nın "kurumsal kimliğine saygı göstermesi" çağrısında bulundu.

"Sıcak siyasetin Merkez Bankası'na müdahale etmesini asla istemedik, istemiyoruz da" diyen Kılıçdaroğlu, bunu görüşmede de dile getirdiğini söyledi.

"Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale eden kişinin Erdoğan olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Faiz oranları düşsün ya da şu seviyeye insin, diye ilk bilgiyi veren kişinin veya bu konuda talimat verdiğini söyleyen kişinin Erdoğan olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Lütfen Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine saygı göster. Faiz yükselir mi faiz düşer mi bu konuda kararı sen değil, bu konuda kararı liyakatli kişiler versinler" çağrısı yaptı.

"Türk Lirası'nın değer kaybetmesi bir sorun olarak önümüzde duruyor" diyen Kılıçdaroğlu, Türk Lirası'nın son 45 gün içinde yüzde 10 değer kaybettiğini ve görüşmede bu konuyu da gündeme getirdiklerini söyledi. Bunun fiyat istikrarının olmadığını gösterdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bunun "sokaktaki insana ve esnafa da yansımaları" olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki süreç bir zam yağmuru olarak vatandaşın önüne gelecek" uyarısında bulundu.

Merkez Bankası rezervleri 125 milyar dolar

Kılıçdaroğlu'nun talebi ile gerçekleşen görüşme sonrasında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da açıklamalarda bulundu. "Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü ifade edeyim" diyen Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın güçlü bir kurum olduğunu, kararların kendi Para Politikası Kurulu kararıyla alındığını söyledi.

Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık 125 milyar dolar olduğunu belirten Kavcıoğlu, son yedi ayda rezervlerin 35 milyar dolara yakın artış gösterdiğini de sözlerine ekledi. Kavcıoğlu, bu bilgilerin görüşmede Kılıçdaroğlu'na aktarıldığını kaydetti.

Kavcıoğlu, "Merkez Bankası'nın bütün rakamları nettir, bunların üzerine spekülasyon yapmak bu ülkeye ve Merkez Bankası'na zarar verir. Merkez Bankası'nı yanlış ve haksız bir şekilde eleştirmek doğru değil" şeklinde konuştu.

Merkez Bankası'ndaki yönetim değişikliğine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Kavcıoğlu, "Çok spekülasyonlar yapılıyor. Bir kısmı arkadaşların kendi tercihi, bir kısmı bizim tercihimiz. Bu tür spekülasyonlara gerek yok" şeklinde konuştu.

Merkez Bankası'nda yeni atamalar

13 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı ile görüşmesinin ardından, TCMB Başkan Yardımcıları ile Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi görevden alınırken,yerlerine yeni atamalar yapılmıştı.

Atama kararı sonrası ABD Doları Türk Lirası karşısında 9 seviyesini aşarak, yeni bir rekor daha kırdı. Yıl içinde yüzde 19 değer kaybeden Türk Lirası bir günde yüzde 1 daha değer kaybetmiş oldu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da bu gelişmeler karşısında Twitter hesabından, "Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu!" paylaşımında bulunmuştu.

DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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