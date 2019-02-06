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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın İş Bankası çıkışına yanıt: Gündem saptırmaya yönelik tuzak tartışmalar

06.02.2019 00:04 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, BBC Türkçe'nin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciye HDP ile ittifak iddialarını ve DSP adaylıklarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerini Hazine'ye devredeceklerine ilişkin açıklamasını ise "gündem saptırma" çabası olarak niteledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın İş Bankası çıkışına yanıt: Gündem saptırmaya yönelik tuzak tartışmalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerini Hazine'ye devredeceklerine ilişkin açıklamalarını, "gündem saptırmaya yönelik tuzak tartışmalar" olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu "Ama biz de o tuzaklara düşmemeye özen gösteriyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısı sonrasında BBC Türkçe'nin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle sohbet etti.

CHP lideri, Erdoğan'ın yaklaşık 4 ay sonra bir kez daha gündeme taşıdığı İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devrine ilişkin açıklamalarını ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile ittifak iddialarını ve Demokratik Sol Parti (DSP) adaylıklarını da değerlendirdi.

"Tuzağa düşmeyeceğim"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ilk olarak 2017 yılı sonunda gündeme getirdiği ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de desteğini alarak 2018 Ekimi'nde bir kez daha tartıştırdığı CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri konusunun çok fazla gündemleşmesi taraftarı değil.

Zira, Kılıçdaroğlu'na göre Erdoğan bu çıkışları "gündem saptırma" amacıyla yapıyor:

"Bu tür tartışmaları sağlıklı bulmuyorum. Sağlıklı bir zeminde yapılan tartışma değil, gündem saptırmaya yönelik tartışmalar. Biz de o tuzaklara düşmemeye özen gösteriyoruz. Memlekette, mutfaklarda yangın var. O bunları benim dillendirmemi istemiyor.

"İşsizlik almış başını gidiyor, bunları dillendirmemi istemiyor. Dış politikada büyük tıkanmalar var, bunları dillendirmemi istemiyor. O beni İş Bankası tartışması ile kısır bir alana hapsetmek istiyor. Ben bu tuzağa düşmeyeceğim."

Kılıçdaroğlu, bu konudaki tartışmalara o nedenle girmek istemediğini belirtirken, "Yasal olarak Hazine'ye devir mümkün mü?" sorusuna da "Hayır" yanıtını vermekle yetindi.

DSP'den aday olanlara ne dedi?

Kılıçdaroğlu'na yöneltilen bir başka soru ise aralarında 2014'de CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül'ün de bulunduğu, aday gösterilmeyen bazı isimleri istifa edip DSP'den aday olmasını nasıl değerlendirdiğiydi.

Kılıçdaroğlu "aday gösterilmediği" için başka partiye geçip oradan aday olunmasını "etik bulmadığını" ifade etti, "Eğer bir kişi CHP'den beleye başkanı seçilmişse halkın kendisine verdiği oyların arkasında durması lazım. Ahlak bunu gerektirir" dedi.

"Adaylık bir kişiye özgü bir kavram değil. Adaylık insanlara özgü, partilere özgü bir kavram" diyen CHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kişi değil, birden fazla kişi aday olur. Dolayısıyla da onların arasından partinin yetkili organları bir kişii belediye başkan adayı olarak gösterir. Bir kişi 'beni aday göstermedin, ben de gidip başka partiden aday olacağım' diye bir düşünceye giriyorsa, bu etik olarak doğru değil."

DSP'den adaylıkların oyları böleceği görüşüne katılmayan Kılıçdaroğlu, "Çünkü vatandaş bilinçli" görüşünü dile getirdi.

CHP; geçmiş yıllarda adaylarının karşısına DSP'nin aday çıkarması nedeniyle Ankara'nın da aralarında bulunduğu bazı belediye başkanlıklarını kaybetmişti.

Peki Kılıçdaroğlu, benzer bir durumun yaşanmasından endişe ediyor mu?

Kılıçdaroğlu'na geçmişle, bugünkü tablo çok farklı:

"Bugün için öyle bir tablo yok. Şöyle ki; siyaset ikiye ayrıldı: Demokrasiden yana olanlar ve tek adam rejiminden yana olanlar. İki ayrı kutup oluştu. Dikta yönetimi ve demokrasi diye, iki ayrı bölge oluştu siyasette. Demokrasiden yana olanlar bilinçli hareket etmek zorunda."

Bir başka soru üzerine DSP'den ile ittifak konusunda, bu partiden gelen talep üzerine arkadaşlarının görüştüğünü, sonuç alınamadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "DSP'den adaylıklar sizin listenizi gözden geçirmenize neden olur mu?" sorusuna ise net bir şekilde "hayır" yanıtını verdi.

HDP ile işbirliği olacak mı?

Yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak kararı alan CHP'nin bazı yerlerde HDP ile de "örtülü ittifak yapacağı" iddiaları bir süredir iktidara yakın kesimlerce seslendiriliyordu.

hdp mitingi

Kılıçdaroğlu, HDP yöneticilerinin seçimlerde özellikle batıda AKP karşısındaki adayları, hatta CHP'nin adaylarını destekleyecekleri yönündeki sözlerini anımsatıp, "HDP ile seçim işbirliği söz konusu mu?" sorumuza ise şu yanıtı verdi:

"Hayır HDP ile bir işbirliğimiz yok, böyle bir şey de söz konusu değil. Ama biz Kürt vatandaşların da oyuna talibiz, herkesin oyuna talibiz. Bizim söylediğimiz sandıkta ittifak demokrasiden yana olanların tamamının sandıkta CHP'ye oy vermelerini isteriz. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Tek adam rejimine karşıyız, dikta yönetimlerine karşıyız. Türkiye bir dikta tehditi altında. Demokrasiyi savunan bütün güçlerin bu çerçevede bir arada olması lazım."

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