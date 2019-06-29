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Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2019 15:47 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Eren Erdem Türk milletinin bilgiye erişebilmesi adına gazetecilik yaptığı için bir yıldır haksız bir şekilde tutuklu. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem Türk milletinin bilgiye erişebilmesi adına gazetecilik yaptığı için bir yıldır haksız bir şekilde tutuklu. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adalet temsilcisi bağımsız mahkemeler iktidar adına değil, Türk milleti adına kararlarını verir. Eren Erdem ,Türk milletinin bilgiye erişebilmesi adına gazetecilik yaptığı için bir yıldır haksız bir şekilde tutuklu. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır."

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

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