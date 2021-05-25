Kılıçdaroğlu’ndan Erken Seçim Çağrısı

Ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a erken seçim çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, ''Haydi Erdoğan, er meydanında bekliyorum seni. Zaman sandık zamanıdır. Milletten korkma. Yakışmaz bize korkaklık. Gel kardeşim seçimi yap, sandığı koy. Milleti, Türkiye'yi, devleti namusuyla beraber aydınlığa çıkaralım'' dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Sedat Peker’in açıklamalarına istinaden ‘‘Mafya liderleri bildiri yayınlıyorlar. O bildiride Cumhur İttifakı’na desteğiz diyorlar. Şu hale bakın, yer altı dünyası, mafya Cumhur İttifakına bildiriyle destek veriyor, hani gizli kapaklı değil… Artık her şey aleni yapılıyor. Hırsızlık da aleni yapılıyor, soygun da aleni yapılıyor. Eğer bir ülkede soygun, hırsızlık ve uyuşturucu kaçakçılığı aleni yapılıyorsa arkasına siyasi destek alınmadan bu olmaz. Siyasi destek zaten var. O kadar açık ki mafya liderleri bildiri yayınlıyorlar. Türkiye böyle bir duruma hiç düştü mü? Nasıl bir ülkede yaşıyoruz?’’ dedi.

‘‘Parlamento hırsızları koruyan bir organ haline dönüştürülebilir mi? Ne zamandan beri TBMM hırsızlardan yana tavır aldı, ne zamandan beri TBMM mafyadan yana oldu? Böyle bir rezalet Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiştir. Bizim görevimiz mafya düzenini sürdürmektir diyorlar’’ diyen Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da eleştirdi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu, ‘‘İçişleri Bakanı; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin İçişleri Bakanı, devletin televizyonuna açıklama yapıyor. Efendim siyasetçiyi ‘keklemişler’. Mafya ağızı bunlar. ‘Ben ne yapayım? Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun. Ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa hesabını ondan sorsun.’ Yani bir siyasetçiyi ayda 10 bin dolarla keklemişler diyor. Kim? Türkiye Devleti’nin İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan İçişleri Bakanı söylüyor. Bilgim var diyor. Her ay 10 bin dolar rüşveti götürüp teslim ediyorlar diyor. İyi dedik araştıralım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak bizim görevimiz. Buna da hayır dediler, araştırmayın dediler. TBMM başkanına dilekçe verdim, bütün milletvekili arkadaşlarım imzaladı. Meclis Başkanlığının, TBMM’nin itibarını, onurunu saygınlığını koruma görevi vardır, Meclis’te reddedildi, reddeden kim? AK Parti ve MHP milletvekilleri.’’

‘‘Sormak istiyorum; sizi de mi birileri kekliyor acaba? Birileri size de mi avantaj sağlıyor?’’ diyen Kılıçdaroğlu, ‘‘Meclis Başkanının bu olay karşısında aciz olmaması lazım; sessiz olma hakkı yoktur. Kim her ay 10 bin dolar rüşvet alıyorsa onu kamuoyuna açıklamak zorundadır. Çağırmak zorundasın Süleyman Soylu'yu’’ diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ‘‘Eski Bizans sarayında hangi entrikalar varsa bizim sarayda da aynıları var’’ ifadesini kullandı. CHP lideri, ‘‘Mafya, yeraltı örgütleri oturup çarşaf çarşaf açıklamalar yapıyor. Herkes dikkatle dinliyor. Neden dinliyor, devlet saydam olmadığı için. Bir yeraltı çetesinin lideri dikkatle dinleniyorsa orada iktidarda sorun var demektir. Mafyayla siyasetçi el ele, kol kola yürürse kaybeden Türkiye’nin itibarıdır’’ dedi. Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti, ‘‘Memleket yangın yeri saraya bak. Sanki memlekette her şey güllük gülistanlık. Ağzını açıp tek laf etmiyor bütün bu rezaletler yaşanırken. Konuşursam benim sırlarım da açığa çıkar mı çıkmaz mı? Eğer Erdoğan her şeyin sorumlusu benim diyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni mafyaya teslim eden de Erdoğan’dır. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti için artık bir milli güvenlik sorunudur. Bu ülke artık bu iktidarı taşıyamıyor.’’

Bahçeli’den Soylu ve Yıldırım’a destek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, partisinin grup toplantısında ilk kez Sedat Peker’in iddialarını değerlendirdi. Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve eski Başbakan Binali Yıldırım’a destek çıktı. ‘‘Türkiye sömürge devleti, karpuz cumhuriyeti, aşiretler koalisyonu, kabileler toplamı, suç ve cinayet örgütlerinin tasallutu altındaki bir ülke değildir, hiçbir zaman da olmamış ve olmayacaktır’’ diyen Bahçeli, ‘‘Hakikaten bir suç varsa, bu suç tevsik edilmişse, suçluların objektif delil ve belgelerle tespiti yapılmışsa adres bağımsız Türk mahkemeleridir’’ diye konuştu. Bahçeli, ‘‘İkazen diyorum ki, hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecektir. Yine hiç kimse Türk Silahlı Kuvvetleri’nin onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır’’ dedi. ‘‘Terörle mücadelede destan yazan bir hükümetin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve İçişleri Bakanı’nın yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum. Türkiye’nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz, sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez’’ diyen Bahçeli, ‘‘TBMM Başkanlığı görevini üstlenmiş, ilaveten Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı unvanını taşıyan Sayın Binali Yıldırım’ı evladıyla birlikte töhmet altında bırakmak, uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirmek tek kelimeyle müfteriliktir’’ diye konuştu.