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Kılıçdaroğlu'ndan "Ertuğrul Akbay" paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Türkiye'nin Gölge Adam'ı, röportajlarıyla bir döneme damgasını vuran duayen gazeteci Ertuğrul Akbay'ın vefat haberini almanın derin üzüntüsü içerisindeyim. Akbay'a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden gazeteci yazar Ertuğrul Akbay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Akbay'ın vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Türkiye'nin Gölge Adam'ı, röportajlarıyla bir döneme damgasını vuran duayen gazeteci Ertuğrul Akbay'ın vefat haberini almanın derin üzüntüsü içerisindeyim. Akbay'a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gazeteci yazar Ertuğrul Akbay Twitter

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