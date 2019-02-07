Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Terim'e taziye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taziyelerini iletti.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Fatih Terim'i telefonla aradığı belirtildi.
Fatih Terim'e başsağlığı dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Terim ailesine de sabır dileğinde bulundu.
Rusya: Korkunç sonuçları olur!
7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu
Son anda kurtarıldı! Hemen tedavi altına alındı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
70 yıllık gizem! Aldığı karar gündemi sarstı!
CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'
Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...