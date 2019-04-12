Kılıçdaroğlu'ndan Fransa'ya tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümünün, üçüncü ülkelerin haddini aşan müdahaleleriyle değil, kendi aralarındaki diyalogla mümkün olacağını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "24 Nisan'ı anma günü" ilan etmesine tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan etmesi asla kabul edilemez. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümü, üçüncü ülkelerin haddini aşan müdahaleleriyle değil, kendi aralarındaki diyalogla mümkündür." ifadelerini kullandı.

