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Kılıçdaroğlu'ndan "Gaziler Günü" paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 12:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, tüm gazilerimize duyduğumuz minnet ve saygıyı bir kez daha dile getirmek istiyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, tüm gazilerimize duyduğumuz minnet ve saygıyı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Devletin kaynakları, lüks harcamalar için değil, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın huzuru için seferber edilmelidir." ifadesini kullandı.

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"19 Eylül Gaziler Günü" Atatürk CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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