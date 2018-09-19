CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, tüm gazilerimize duyduğumuz minnet ve saygıyı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Devletin kaynakları, lüks harcamalar için değil, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın huzuru için seferber edilmelidir." ifadesini kullandı.

